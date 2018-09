Procès Pastor: minute par minute, les caméras de surveillance suivent la trace des tueurs

A la gare, devant un hôtel, fuyant la scène du crime... : minute par minute, les caméras de vidéosurveillance de Nice ont suivi le 6 mai 2014 les deux assassins de la milliardaire monégasque Hélène Pastor, victime avec son chauffeur d'un guet-apens devant un hôpital de la ville.

Mercredi, au troisième jour du procès des 10 personnes qui comparaissent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le double meurtre d'Hélène Pastor et de Mohamed Darwich, les jurés ont pu voir les photos issues de ces vidéos et suivre le parcours des deux tueurs, depuis leur arrivée à la gare de Nice jusqu'à leur départ pour revenir à Marseille.

A 15H39 ce 6 mai 2014, les images montrent deux individus empruntant vers la sortie un passage souterrain de la gare de Nice où ils viennent d'arriver en provenance de Marseille. L'un vêtu de noir, le regard masqué par des lunettes de soleil, porte un sac en bandoulière et, à la main droite, un casque de moto. Le second, en jogging gris, apparaît peu après, petit sac en bandoulière lui aussi et sac un plastique à la main.

A 15h40, ils marchent côte à côte, semblant se parler, en direction du hall de gare.

Les caméras les retrouvent à 18H17, devant l'hôtel où ils sont descendus, en plein centre-ville. Le premier, une casquette rouge sur la tête, s'approche d'un taxi, dans lequel il monte, son complice restant à proximité dans la rue. A 18H20, le taxi est filmé dans un tunnel direction l'hôpital L'Archet où est hospitalisé Gildo Pallanca-Pastor, le fils de la milliardaire, qu'elle vient voir tous les jours entre 17H30 et 19H00.

Les images suivantes montrent les tueurs devant l'hôpital. Peu avant 19H00, l'un d'eux, celui portant casquette, sort du taxi. Le deuxième arrive quelques instants plus tard, lui aussi en taxi. 10 minutes après, alors que le véhicule de Mme Pastor s'avance vers la sortie, le guetteur quitte sa planque. Après deux coups de feu entendus par les témoins, on voit le tireur sortir et prendre la fuite en courant alors que son complice quitte tranquillement l'hôpital, allant vers un arrêt de bus avant de prendre la même direction que le tueur.

- Comportement "étrange" -

Moins de trois heures plus tard, les caméras les surprennent à nouveau à l'arrière d'un taxi, devant la gare.

"On avait de belles photos des auteurs des faits, on essayait de mettre de noms sur les visages", avait raconté, mardi, le commissaire Philippe Frizon, qui a mené l'enquête.

Ce sera bientôt fait avec, notamment, la découverte de traces ADN sur un flacon oublié par l'un des agresseurs à l'hôtel... celui de Samine Said Ahmed. "On a eu de la chances en trouvant l'ADN sur le flacon", avait indiqué le commissaire Frizon en soulignant les "erreurs" qui avaient permis, à peine quelques jours après le guet-apens, d'identifier les tueurs.

Les images de vidéosurveillance sont venues corroborer les témoignages des témoins, personnel soignant ou patients, qui se trouvaient à proximité du lieu de l'agression.

Ils ont confirmé la présence de deux individus "à la peau noire", et au comportement "étrange". "Je ne leur aurais pas demandé une cigarette, ni l'heure", a déclaré vendredi devant la cour l'un des témoins, Philippe Lotti, un patient.

Ce 6 mai, il venait de sortir du hall de l'hôpital, en fauteuil roulant et avait échangé quelques mots avec Hélène Pastor. "Je ne la connaissais pas, elle m'a demandé ce qui m'était arrivé et m'a dit de garder espoir", se souvient-il.

Il sera le dernier à lui parler. Quelques instants plus tard, elle montait dans sa voiture, à côté de son chauffeur. M. Lotti voit le tireur ouvrir la portière et tirer.

Selon l'accusation, c'est le propre gendre de Mme Pastor, Wojciech Janowski, qui a commandité ce guet-apens - ce qu'il dément, malgré des aveux passés en garde à vue-, notamment avec l'aide de son coach sportif, Pascal Dauriac.