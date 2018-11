Procès pour assassinat: Fourniret ressasse son obsession de la virginité

Accusé une nouvelle fois d'assassinat devant une cour d'assises, le tueur en série Michel Fourniret, qui comparaît aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier, a de nouveau imputé ses crimes à son union avec sa première femme et au fait qu'elle n'était pas vierge lors de leur mariage en 1962.

"Si je n'avais pas épousé une femme qui manquait un peu d'inexpérience, tout ça ne serait pas arrivé", a-t-il affirmé au premier jour de son procès devant la cour d'assises des Yvelines pour l'assassinat en 1988 de Farida Hammiche, l'épouse d'un de ses ex-codétenus, commis pour faire main basse sur le butin du "gang des postiches".

Déjà condamné à la perpétuité pour l'assassinat de sept femmes, Fourniret a souvent expliqué ses crimes par son obsession de la virginité. Il a notamment déclaré aux enquêteurs avoir eu besoin de "chasser au moins deux vierges par an", car sa première épouse, qu'il pensait vierge, ne l'était pas au moment de leur mariage.

Cette dernière avait "eu des vies avant". "Irréversible, le résultat", a poursuivi Fourniret froidement, interrogé par Me Didier Seban, avocat notamment de Jean-Pierre Hellegouarch, le veuf de Farida Hammiche.

Tout de noir vêtu, cheveux et barbe blanche, Michel Fourniret et son ex-femme Monique Olivier, accusée de complicité, comparaissent jusqu'à vendredi pour le meurtre crapuleux de cette femme. Un crime qui a permis à l'"ogre des Ardennes" d'acheter plusieurs propriétés et de perpétrer sa série criminelle.

Epouser "puceau une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours son aînée, mais qui manquait par trop d'inexpérience, (...) c'est comme un obus explosif dans votre tête. Pigé, mec?", a-t-il soudainement lancé à Me Seban en haussant le ton. "Je pige", lui a rétorqué calmement l'avocat.

- "Impardonnable" -

Concernant sa santé, l'accusé au visage émacié a indiqué: "Physiquement ça va. Moralement, ça peut aller". Mais il a évoqué ses problèmes d'audition ainsi qu'une mémoire en partie défaillante.

Interrogée en début d'après-midi sur sa personnalité, l'ex-femme de Fourniret, dont il a divorcé en 2010, assise dans le box à plusieurs mètres de lui, s'est montrée plus prolixe.

Monique Olivier s'est présentée comme une femme sous influence, entrée en relation avec Fourniret alors qu'il est en détention parce qu'elle "voulai(t) exister un peu pour quelqu'un".

Dès sa sortie de détention, ils s'installent et ont un enfant ensemble, Selim. Fourniret lui donne comme deuxième prénom Jean-Pierre, comme son ancien compagnon de cellule et mari de Farida Hammiche, qui est le parrain du garçon. Détail montrant la "formidable perversité" du personnage, a commenté Me Seban lors d'une suspension d'audience.

La vie commune avec Fourniret n'était "pas très gaie, je vivais dans la crainte", relate Monique Olivier, yeux cernés, visage blafard, habillée de sombre. "J'ai essayé de le quitter, mais je ne savais pas où aller".

Monique Olivier a pourtant joué un rôle important dans plusieurs assassinats de Michel Fourniret, l'accompagnant et lui servant d'appât pour attirer ses victimes. Elle n'a jamais non plus cherché à fuir lorsqu'il était incarcéré, a rappelé le président.

Un enquêteur belge a d'ailleurs confié à la barre son intime conviction qu'il existe "d'autres crimes commis par le couple", encore inconnus de la justice.

De 1990 à 2000, aucun meurtre n'a pu être imputé à Michel Fourniret, a précisé l'enquêteur qui lui attribue "neuf tentatives d'enlèvement sur des gamines" sur la période. "Fourniret est tellement orgueilleux, je le vois mal rester 10 ans sur des échecs", a-t-il confié.

Monique Olivier, elle, s'est excusée en regardant le banc des parties civiles: "Je demande pardon aux familles, je regrette que par ma faute, ils aient perdu des êtres chers. Je suis impardonnable".

Selon l'accusation, l'assassinat de Farida Hammiche a permis à Fourniret de s'emparer du trésor des "postiches", déterré dans un cimetière du Val-d'Oise sur les indications de Jean-Pierre Hellegouarch.

Ce dernier avait en effet eu vent de l'emplacement d'une caisse à outils renfermant des lingots et des pièces d'or par un ancien codétenu, un Italien qui s'était évadé de prison avec un membre de cette équipe de braqueurs.

L'or une fois déterré, Fourniret n'aurait alors rien reçu en échange ou pas assez à son goût et avait décidé d'éliminer Farida Hammiche pour récupérer le butin.