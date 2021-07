Procès Troadec: l'accusé "dans un état de légitime défense paranoïaque", selon un psychiatre

Hubert Caouissin, accusé d'avoir tué et démembré quatre membres de sa belle-famille, était dans "un état de légitime défense paranoïaque", convaincu d'avoir été spolié par ses victimes, et son discernement altéré par ce "délire paranoïaque", a expliqué un psychiatre vendredi.

Cette spoliation, "ce n'est pas une idée, c'est une conviction" d'Hubert Caouissin, qui avait acquis la "certitude d'un danger de mort imminent les menaçant", lui, sa conjointe et tout particulièrement leur fils de huit ans, a expliqué le docteur Daniel Zagury devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.

Des années avant le passage à l'acte, M. Caouissin s'était persuadé que son beau-frère Pascal Troadec avait dérobé des lingots d'or découverts dans un appartement familial, et s'était lancé dans une "ruée délirante vers l'or", se mettant "en quête de preuves tangibles" de l'existence du magot, a détaillé l'expert au 9e jour du procès.

Selon le Dr Zagury, qui est intervenu dans d'autres dossiers comme celui de Michel Fourniret ou de Céline Bourgeon, la mère de la petite Fiona, "le délire n'est pas l'erreur".

"Quand bien même l'or serait quelque part (ce que l'enquête n'est pas parvenue à démontrer, NDLR), cela ne contredit pas le fait qu'Hubert Caouissin soit délirant."

C'est ce "délire d'interprétation" qui "l'a contraint à se rendre au domicile" des victimes en février 2017, où il a tué Pascal et Brigitte Troadec et leurs enfants, Charlotte, 18 ans, et Sébastien, 21 ans, à coups de pied de biche.

"Même avec le recul, il ne voit pas comment il aurait pu faire autrement", décrit le médecin, assurant que M. Caouissin est toujours en proie à ce délire qui lui permet de "survivre psychiquement".

"S'il perd son délire, il est confronté au désespoir absolu", a-t-il souligné.

Le Dr Zagury a décrit un patient très disert, ne montrant aucun signe de schizophrénie. "Il ne s'agit pas d'un déséquilibré psychopathe, il n'est pas habituellement dépourvu d'empathie, mais a une fragilité affective de base", a-t-il détaillé.

Selon lui, ce type de délire correspond précisément aux "folies raisonnantes", décrites par les docteurs Sérieux et Capgras en 1909.

Concernant le démembrement des corps, l'expert a noté que "ce qui est particulier, c'est la durée, le nombre de corps, la façon dont il en parle et l'acharnement tout particulier qu'il a eu à faire disparaître" toute trace de ses crimes.

Le procès est prévu jusqu'au 9 juillet.