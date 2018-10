Procès Tron: les expertises psychologiques des plaignantes contestées

Les avocats des femmes qui accusent l'ex-secrétaire d’État Georges Tron de viols ont critiqué vendredi devant les assises à Bobigny les expertises psychologiques des plaignantes, qui décrivent l'une d'elles comme "un peu tragédienne".

Le maire de Draveil (Essonne) est jugé au côté de son ex-adjointe Brigitte Gruel. Ils nient en bloc les viols et agressions sexuelles en réunion dénoncés par deux anciennes employées municipales.

Virginie Ettel et Eva Loubrieu, 41 et 44 ans, accusent l'élu d'avoir commencé à pratiquer sur elles de la réflexologie plantaire et fini par leur imposer des attouchements et des pénétrations digitales, avec ou sans Brigitte Gruel.

A la barre vendredi, une psychologue retraitée, s'appuyant sur un rapport corédigé avec une consœur il y a sept ans, a dépeint Eva Loubrieu comme "immature", "un peu tragédienne, un petit peu manipulatrice", avec des "conduites addictives massives" (alcool, drogues, médicaments), une "demande de valorisation considérable" et une "personnalité borderline, entre la névrose et la psychose".

Une expertise plus récente aurait été utile pour les débats, a-t-elle cependant souligné.

Les deux psychologues estiment que le licenciement d'Eva Loubrieu de la mairie de Draveil et le fait qu'une autre femme prenne sa place auprès de Georges Tron "semblent peser autant sinon plus" sur son état que les faits allégués "pendant lesquels elle était très passive et valorisée par la personnalité" de Georges Tron.

Si Eva Loubrieu "ne semble pas fabuler", son absence de réaction "interroge sur un consentement implicite", a également affirmé la psychologue.

Les accusés nient non seulement tout abus sexuel, mais toute relation intime avec les plaignantes.

Concernant Virginie Ettel, les experts n'ont pas relevé de "séquelles sexuelles" et notent que l'absence de réaction pendant les scènes qu'elle décrit "semble en contradiction avec sa personnalité".

Son avocat Vincent Ollivier interpelle alors la psychologue, note son "a priori négatif" à l'égard des femmes et souligne qu'elle s'est appuyée sur des témoignages venant de l'entourage de Georges Tron.

L'avocat d'Eva Loubrieu, Loïc Guérin, lui demande ensuite pourquoi elle a qualifié ce dossier de "complexe".

"C'est très difficile de faire un examen", explique-t-elle, car "les plaignantes allaient très mal, elles étaient suivies par beaucoup de psychiatres, prenaient beaucoup de médicaments" altérant leurs réactions.

Le procès doit durer jusqu'à la mi-novembre.