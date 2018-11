Procès Tron: "Ma cliente était prise au piège comme tant d'autres"

"Une toile d'araignée": l'une des deux accusatrices de l'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron, jugé pour viols, a été prise au piège "comme tant d'autres avant, après, peut-être aujourd'hui encore", dénonce son avocat mardi.

Dans sa plaidoirie, le conseil d'Eva Loubrieu, Me Loïc Guérin, a détaillé un "système complexe, sophistiqué", une "toile d'araignée" qui "attire à lui sa proie dont on fait sa chose, son objet, son jouet".

Commencé le 23 octobre à Bobigny, le procès du maire de Draveil (Essonne) depuis 1995 et de son ancienne adjointe à la Culture touche à sa fin.

Le réquisitoire est attendu mercredi et le verdict jeudi. Les accusés nient en bloc.

Depuis mai 2011, deux ex-employées municipales, Virginie Ettel et Eva Loubrieu les accusent de leur avoir ensemble imposé des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010.

Georges Tron avait démissionné le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'Etat à la Fonction publique.

Pour Me Loïc Guérin, Georges Tron a créé autour de lui un "système de dépendance, un réseau d'obligés" qui "se double d'une véritable omerta". "Quand on marche droit, on est récompensé à Draveil".

"Ma cliente était prise au piège comme tant d'autres avant, après, peut-être aujourd'hui encore."

"C'est une survivante que vous avez devant vous", dit-il aussi, évoquant ses tentatives de suicide.

Elodie Tuaillon-Hibon, la représentante de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), partie civile, venait de dénoncer l'"ambiance hypersexualisée" à la mairie de Draveil.

Quand l'élu pratique la réflexologie plantaire, c'est, selon elle, un "brouillage inacceptable des frontières entre l'intime et le public".

- "Mode opératoire" -

Outre les plaignantes, plusieurs femmes ont estimé devant la cour d'assises que la réflexologie entrait dans un "mode opératoire" de l'élu pour lever leurs défenses.

Lors de son audition, lundi après-midi et mardi matin, Georges Tron s'est présenté comme un "pédagogue", un "prosélyte" de cette pratique qui a pu être "imprudent de ne pas comprendre que ça pouvait être exploité" contre lui.

Un juré lui demande ce qu'il ressent quand il fait des points de pression sur les pieds.

"Cela ne me procure que de la concentration. Pour moi, c'est du prosélytisme, j'ai un désir de convaincre (des bienfaits de la pratique) et de soulager. Je n'éprouve de la satisfaction que si le résultat est atteint", répond-il.

L'avocat général s'étonne que les policiers aient trouvé l'ouvrage "Le shiatsu et la réflexologie pour les nuls" parmi ses effets personnels au moment de sa garde à vue en juin 2011.

Cofondateur de l'Association pour l'alternative en médecine (APAM), il rétorque qu'il entendait annoter cet ouvrage, le corriger dans l'optique d'écrire lui-même un livre sur le sujet.

A la barre, l'élu local s'exprime à mots choisis, reprenant les termes de la question dans sa réponse.

Il ne hausse le ton, son débit n'accélère que lorsqu'il évoque l'"ingratitude" de personnes qui lui doivent "quasiment tout", et ses opposants qui lui ont "craché sur la figure".

Il estime que le "ressentiment" de ses accusatrices a été exploité par ses opposants locaux d'extrême droite. Il a toujours dénoncé un "complot".

Eva Loubrieu "a la tête d'une complotiste ? s'emporte Me Guérin. Elle est au RSA, sans travail (...) Il est où le complot, il est où ?"

Il relève que la défense parle désormais davantage de "récupération" que de "complot". "C'est pas du tout la même chose ! Elle se rend compte que ça tient pas la route", estime-t-il.

Le procès a été dépaysé en Seine-Saint-Denis, hors du département de l'Essonne dont Georges Tron est l'un des barons: maire (LR) depuis 1995, conseiller départemental et ancien député.