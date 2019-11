Procès: une journaliste lyonnaise face à un cyber-harceleur de l'ultradroite

Visée par des menaces et un torrent d'insultes mises en ligne sur un site d'extrême droite, la journaliste lyonnaise Julie Hainaut fait face mardi à l'un de ses harceleurs présumés devant la justice alors que le responsable de ce site est en fuite.

Le 12 septembre 2017, un article de la journaliste du "Petit bulletin" raconte une soirée passée dans un bar à cocktails du 6e arrondissement de Lyon où les gérants font devant elle l'apologie de la colonisation.

La publication de cet article déclenche l'ire des auteurs du site raciste et antisémite "Démocratie participative", aujourd'hui interdit, qui déversent des salves d'insultes contre la journaliste telles que "négrophile pathologique", "prostituée", "femelle hystérique", "hyène puante", et d'autres encore plus violentes.

Dans la foulée, celle-ci est la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux et reçoit plusieurs courriers électroniques menaçants, dont l'un indiquant que certains étaient à la recherche de son domicile. En mars 2018, elle assure à la police avoir été suivie par des individus qui l'attendaient devant chez elle.

Depuis deux ans, Julie Hainaut a déposé pas moins de cinq plaintes et tenté de faire condamner les responsables de ce site hébergé aux États-Unis, mais sans succès.

L'administrateur présumé du site, un blogueur ultranationaliste, a été localisé pour la dernière fois au Japon et demeure recherché pour de précédentes condamnations par défaut, notamment pour provocation à la haine raciale et antisémite.

A l'issue d'une enquête d'un peu plus d'un an, seul un internaute ayant partagé sur Facebook l'article visant Julie Hainaut, et dont le style se rapproche des articles injurieux publiés sur Démocratie participative, est jugé mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour "injure publique" raciste et sexiste.

L'ONG Reporters sans frontières (RSF), qui s'est également portée partie civile au procès, estime que cet individu "doit être tenu responsable des propos qu'il a partagés", mais regrette que "l’initiateur de cette campagne, un individu bien connu de la +fachosphère+ (...) n'a(it) jamais été inquiété".

"Bien que déjà condamné plusieurs fois par la justice française notamment pour incitation à la haine raciale, faisant l'objet d’une fiche S et d’une notice rouge d'Interpol, aucune demande de coopération judiciaire n’a été adressée à Tokyo", déplore RSF.