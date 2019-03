Projet de Ligue mondiale: réunion le 14 mars incluant les Fidji

World Rugby réunira les dirigeants des fédérations du Tournoi des Six nations et du Rugby Championship, plus le Japon et les Fidji, pour avancer sur le projet de Ligue mondiale le 14 mars à Dublin, a annoncé dimanche son président Bill Beaumont.

"Au vu des spéculations et des commentaires, je convoque une réunion des présidents et directeurs des fédérations du niveau 1 (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Argentine, Angleterre, France, Galles, Ecosse, Irlande, Italie, NDLR), des Fidji et du Japon ainsi que des représentants des joueurs à Dublin, plus tard dans le mois, afin d'envisager la voie à suivre pour une compétition internationale annuelle", a déclaré Beaumont sur Twitter.

World Rugby avait déjà prévu une réunion sur le sujet le 14 mars en Irlande mais a élargi la liste des participants après les nombreuses critiques, notamment celles de joueurs vedettes (Jonathan Sexton, Owen Farrell, Kieran Read, Victor Vito...), qui ont suivi les révélations jeudi du New Zealand Herald, selon lequel la Fédération internationale envisageait une Ligue mondiale fermée pour au moins 10 ans.

Selon le journal néo-zélandais, le projet inclurait les 10 pays des Six Nations et du Rugby Championship, habituellement regroupés sous l'appellation "Tier One", plus le Japon et les Etats-Unis, deux marchés porteurs pour le rugby mondial. Et exclurait les pays moins puissants financièrement, en tête desquels les Fidji, un archipel qui fourmille de talents mais survit avec des moyens limités.

"Contrairement à ce qui a été rapporté, aucune décision n'a été prise", a réaffirmé Beaumont. "Le processus est en cours, il est complexe, il comprend de nombreuses parties prenantes avec différents points de vue", a ajouté le dirigeant anglais, appelant à un "débat constructif".

Les Etats-Unis, que le New Zealand Herald avaient inclus dans sa liste, ne seront donc pas conviés à Dublin, contrairement aux Fidji.

Samedi, le directeur exécutif de World Rugby Brett Gosper avait affirmé dans un entretien à l'AFP que la Ligue mondiale n'exclurait pas les équipes du Pacifique, qui pourraient y accéder via une promotion-relégation dans un format à deux divisions.

"La participation serait fondée sur le mérite en fonction du classement à un moment donné. Il n'est donc pas question d'exclure les îles du Pacifique", a déclaré Gosper, favorable à une "compétition à deux divisions".