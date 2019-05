Projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame: les députés LFI s'abstiendront ou voteront contre

Adrien Quatennens, député LFI du Nord, a affirmé sur RTL que son groupe allait s'abstenir ou voter contre le projet de loi encadrant la restauration de Notre-Dame, examiné vendredi à l'Assemblée.

"Il faut reconstruire Notre-Dame" mais "il ne faut pas de loi d'exception", a affirmé M. Quatennens. "On va regarder, je ne sais pas encore si on s'abstiendra ou si on votera contre" le projet de loi, a-t-il ajouté.

Le député La France insoumise a également mis "en garde contre l'effet politicien, de la part d'Emmanuel Macron", qui s'est engagé "à restaurer en cinq ans" la cathédrale, en partie ravagée par un incendie le 15 avril.

"On voit bien que derrière, il y a une logique qui lui est propre, on connaît le calendrier, on sait que ça correspond à la question des JO de Paris. On ne peut pas être dupe de tout ça", a-t-il affirmé.

"Le patrimoine français a subi des coupes budgétaires depuis un certain temps. On est passé de 440 millions (d'euros) sur la ligne budgétaire réservée au patrimoine à 325, donc c'est une grosse baisse, tout le patrimoine l'a subie", a ajouté M. Quatennens.

Il a également regretté l'abattement fiscal de 75% pour les dons à Notre-Dame, contre 66% pour les autres dons, doutant du fait de faire de la reconsrruction de Notre-Dame "une priorité".