Prolongation du séjour spatial de Christina Koch, qui va battre le record féminin

L'astronaute américaine Christina Koch va rester environ onze mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), ce qui lui permettra de battre le record féminin établi par Peggy Whitson en 2017, a annoncé la Nasa mercredi.

Christina Koch, 40 ans, est arrivée dans l'ISS le 14 mars avec un Américain et un Russe, qui reviendront sur Terre sans elle le 3 octobre.

Elle restera finalement jusqu'en février 2020 à une date non encore précisée, pour un séjour spatial plus long que celui de l'Américaine Peggy Whitson en 2016-2017 (288 jours), mais plus court de quelques jours que ceux de l'Américain Scott Kelly et du Russe Mikhail Kornienko (340 jours en 2015-2016).

Le Russe Valeri Poliakov détient le record absolu du plus long séjour dans l'espace: quatorze mois à bord de l'ancienne station spatiale russe Mir en 1994 et 1995.

Les missions dans l'ISS durent habituellement environ six mois. Actuellement, l'équipage est composé de six personnes: trois Américains (Christina Koch, Anne McClain et Nick Hague), deux Russes (Oleg Kononenko et Alexeï Ovtchinine), et le Canadien David Saint-Jacques.

De juin à septembre, certains redescendront sur Terre et de nouveaux équipages doivent arriver, notamment l'Italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le premier astronaute des Emirats arabes unis, Hazzaa Ali Almansoori, qui doit passer un peu plus d'une semaine dans l'espace, du 25 septembre au 3 octobre.

Tous ces allers-retours se font grâce aux fusées russes Soyouz, en attendant que les nouvelles capsules américaines, développées par SpaceX et Boeing, soient prêtes, officiellement d'ici la fin de l'année 2019.