Prostitution de Nigérianes à Lyon: jusqu'à 7 ans de prison pour 24 personnes

Les 24 membres d'un vaste réseau de proxénétisme d'origine nigériane, jugés à Lyon pour avoir sévi dans cette ville ainsi qu'à Montpellier et Nîmes en 2016-2017, ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement.

Ces prévenus - 10 femmes et 13 hommes originaires du Nigeria ainsi qu'un Français - avaient été jugés du 6 au 13 novembre devant le tribunal correctionnel de Lyon.

La femme la plus recherchée de France, Jessica Edosomwan, en fuite, a été condamnée par défaut à sept ans de prison pour "proxénétisme aggravé", "traite d'êtres humains" et "blanchiment", de même que deux autres prévenus - le "pasteur" Stanley Omoregie et Junior Franck - considérés comme les têtes du réseau.

Helen Okpoto, surnommée "la mama", et considérée elle aussi comme l'un des cerveaux du réseau de prostitution, a elle été condamnée à six ans d'emprisonnement.

Quant à Cynthia Obule, à la fois l'une des 17 Nigérianes parties civiles et prévenue pour proxénétisme, elle a été condamnée à trois ans d'emprisonnement.

Parmi les autres prévenus, trois ont été condamnés à cinq ans d'emprisonnement, cinq à quatre ans, sept à trois ans de prison, deux à deux ans et deux à des peines plus légères.

Les peines les plus lourdes étaient toutes assorties d'une interdiction définitive du territoire national et d'interdiction de détention et port d'arme pendant cinq ans.

Ces condamnations sont inférieures aux réquisitions, qui étaient notamment de dix ans d’emprisonnement pour Stanley Omoregie et Helen Okpoto.

"Le bilan de ces condamnations est cohérent et plus mesuré que les réquisitions. Elles restent élevées et c'est presque une première à Lyon dans ce genre d'affaire", a commenté l'avocat d'un des prévenus Me Thibaud Claus.

Ainsi, il y a deux ans, à Lyon, dans une autre affaire de réseau de prostitution, "les peines maximales avaient été de quatre ans d'emprisonnement", a-t-il relevé.

Toutefois, "s'il n'y a pas de politique publique forte en matière de prostitution, avec des moyens, de tels procès ne serviront à rien", a estimé Me Claus.

"On assiste à un changement de jurisprudence pour tenter de mettre fin à ce genre de réseaux de prostitution", a observé de son côté Me Sébastien Sertelon, avocat d'un autre prévenu.

"Les réquisitions envoyaient un message et ces condamnations sont un message". Il y a une "volonté du tribunal de durcir le ton (...) mais la déception est là: on a tenté de romancer cette affaire et de gonfler le dossier", a déploré l'avocat.

Du côté des parties civiles, l'association L'Amicale du Nid, qui accompagne les personnes en situation ou en danger de prostitution, n'a pas souhaité commenté les peines mais a regretté que "les victimes n'aient pas été mieux prises en compte" pendant ce procès et que "leur audition à huis clos" n'ait pas été possible.

"Malgré tout, on peut se satisfaire du fait que l'audience aura permis aux prévenus de réaliser la gravité des faits" dont ils ont été reconnus coupables.