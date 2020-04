Prudemment, des restaurants rouvrent dans l'Etat de Géorgie

Assise au comptoir d'un restaurant de la célèbre chaîne Waffle House à Altanta, Kim Kaseta ne boude pas son plaisir devant son petit-déjeuner déconfiné à base d'oeufs et de saucisses, pris néanmoins dans une relative solitude.

Un mois après la mise en place de l'ordre de confinement, émis par la Géorgie pour freiner l'épidémie de nouveau coronavirus, les restaurants de cet Etat du sud des Etats-Unis peuvent depuis lundi de nouveau accueillir des clients dans leurs salles.

"Oh mon dieu", exulte la coiffeuse de 64 ans, lorsqu'on lui demande ce qu'elle ressent à pouvoir démarrer la journée comme elle aimait le faire avant l'arrivée du virus. "C'est un sentiment inexplicable, parce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé", dit-elle à propos des restrictions qui étaient jusqu'ici imposées aux établissements non essentiels, comme dans la majorité du pays.

"Nous avons besoin de contacts humains", juge-t-elle, devant un employé masqué en train de faire cuire des oeufs.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a pris parmi les mesures les plus audacieuses pour rouvrir les commerces durement touchés par la crise, afin de tenter de limiter le désastre économique.

Malgré cela, la plupart des restaurants de l'Etat devaient rester fermés lundi, ou continuer à ne servir qu'à emporter.

Waffle House, dont le siège se trouve en Géorgie, a pour sa part déclaré avoir rouvert à la consommation sur place la plupart de ses 400 restaurants à travers l'Etat.

"C'est réjouissant, mais tempéré par certaines préoccupations", a déclaré Njeri Boss, responsable de la communication pour le groupe.

Une dizaine de règles à suivre ont été imposées par le gouverneur pour les établissements ayant fait le choix de la réouverture, dont le port de masques par le personnel et la limitation de la fréquentation à 10 clients pour environ 50 mètres carrés.

Les employés étaient généralement partants pour reprendre du service, mais "certains n'étaient pas prêts à revenir au travail", a expliqué Njeri Boss. "Et il n'y aucun problème à cela."

- Employés présents -

Jill Le Roy, qui travaille dans le bâtiment, confie qu'elle avait hâte que les restaurants rouvrent, malgré les 916 morts du Covid-19 recensées en Géorgie. "Cela fait du bien" de pouvoir reprendre un repas à l'extérieur de chez soi, dit-elle.

Un peu plus loin, chez Moe's Original BBQ, l'ambiance est plus animée, et le patron Brian Mancuso se réjouit à la vue des clients venus pour le déjeuner.

"Nous sommes vraiment ravis d'être autorisés à reprendre le travail plus normalement et nous faisons de notre mieux pour suivre les règles" de précaution édictées, explique-t-il.

Fonctionner avec un effectif réduit durant le confinement était "vraiment difficile", dit-il, et la plupart des employés ont répondu présent lundi.

Avec une tâche effectuée avec une nouvelle ardeur: frotter tables et comptoir à l'aide d'un produit désinfectant.

"Nous voulons être certains d'offrir à nos clients un lieu sûr et sain, et c'est ce que nous avons l'impression de faire", conclut le patron.