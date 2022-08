PS: Faure appelle à "dépasser les conflits" et à se préparer pour les combats de la rentrée

Olivier Faure a appelé les socialistes, samedi depuis Blois, à "dépasser les conflits" qui persistent au sein du PS autour de l'accord de la Nupes, et à se préparer pour les combats de la rentrée, unis avec les autres partenaires de gauche.

"Le débat dans ce parti (autour de la Nupes) a été vif", a reconnu devant la presse le premier secrétaire, qui a porté la volonté d'une alliance avec LFI, EELV et le PCF pour les législatives, malgré l'opposition de certains "éléphants" du parti.

"Le moment est venu de dépasser ce conflit. Certains cherchent à le maintenir et à organiser un débat d'arrière-garde au congrès", qui devrait avoir lieu en début d'année prochaine, a-t-il souligné, sans citer de nom, au deuxième jour des universités d'été du parti.

Ses opposants, hostiles à la Nupes, commencent à se rassembler pour le futur congrès et la cheffe de file du courant minoritaire, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, a confirmé qu'elle porterait un projet pour "refonder" le parti et et en prendre la tête en "unifiant celles et ceux qui portent la même vision d’un PS central".

"Est-ce que ça pourrait se résumer à un tout sauf Faure? Ca pourrait", a affirmé devant la presse l'ex-premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis.

"Les militants ne veulent pas savoir comment on sort de l'accord, mais comment on le fortifie (...) en l'élargissant", a a pour sa part assuré Olivier Faure.

Répliquant à "ceux qui répètent que nous somme +la gauche de gouvernement+", il souligne que "si nous voulons gouverner encore, il faut d'abord être la gauche", et appelle les socialistes à être "les meilleurs" s'il veulent que les rapports de forces changent au sein de la Nupes, où LFI est majoritaire.

Le porte-parole du PS Pierre Jouvet, proche du premier secrétaire, se dit "raisonnablement optimiste" pour le congrès car "Olivier Faure a pris une crédibilité auprès du grand public".

"Si on veut réaffirmer le PS dans la gauche, c'est pas le moment de donner une autre tronche à la tête du parti", résume le maire de Cintegabelle (Haute-Garonne) Sébastien Vincini.

Pour le sénateur Patrick Kanner, "tout dépend de la manière dont Olivier se positionnera vis-à-vis de LFI".

Mais il note, pour le moment, "un discours d'affirmation de l'identité socialiste", notamment avec la proposition de M. Faure d'un référendum d'initiative partagée sur les super-profits. "Il a pas demandé l'avis de LFI, pour montrer que la Nupes, ce n'est pas la caporalisation des différents partis", fait valoir M. Kanner.

- "Périlleux mais passionnant" -

"Je ne vois pas très bien qui s'opposerait (à ce RIP)", note Olivier Faure, prêt à en découdre à la rentrée face aux "grands dérèglements qui arrivent" (social, climatique, etc.) et "aux réponses très faibles du gouvernement".

Particulièrement inquiet de la question climatique, ce père d'un enfant de 8 ans se dit "obsédé" par ce que pourrait penser ce dernier dans 20 ans. "Je ne vois pas comment je pourrais me regarder dans une glace si je n'étais pas de ceux qui font tout pour que les choses changent vraiment" pour le climat, a-t-il confié.

Pour Benjamin, militant parisien de 33 ans, Olivier Faure "irradie depuis la Nupes". Lui-même membre d'un collectif de soutien à la campagne présidentielle de Christiane Taubira, il se dit satisfait de cette alliance qui selon lui ouvre "un chemin sûrement périlleux mais passionnant".

Avant son grand discours attendu devant les militant en fin de journée, le Premier secrétaire a assisté à un débat entre partenaires de la Nupes, qui rassemblait notamment le chef des député PS Boris Vallaud, le député européen Yannick Jadot et la députée LFI Clémentine Autain.

Cette dernière a appelé elle aussi à ce que la Nupes s'engage dans les nombreux combats parlementaires de la rentrée et dans "une contestation sociale", dans la rue, avec une grande marche que LFI souhaite organiser. Sans accord formel des autres partenaires pour l'instant.