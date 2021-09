PS: Le Foll critique le "refus" du débat et veut se présenter face à Hidalgo

Le maire du Mans Stéphane Le Foll maintient sa candidature à l'investiture du PS pour la présidentielle, face à Anne Hidalgo, tout en critiquant un "refus du débat" au sein de son parti, indique-t-il au Journal du Dimanche.

La maire de Paris et le Premier secrétaire Olivier Faure, confirmé samedi à la tête du PS en Congrès à Villeurbanne (Rhône), "refusent le débat" mais "s'il n'y a plus de débat au sein du PS, c'est la mort du parti tel qu'il a existé", avertit M. Le Foll.

"Je propose toujours à Anne Hidalgo un débat à la télévision. Quand on revendique, comme elle et le PS, la démocratie participative et les votes citoyens, le minimum est d’accepter de débattre", insiste l'ancien ministre de François Hollande.

Une large majorité des délégués présents au Congrès du PS se sont prononcés samedi pour la tenue de ce vote interne d'investiture le 14 octobre, promis par le Premier secrétaire qui soutient la maire de Paris. Plutôt qu'un débat entre les prétendants, ils ont opté pour "un temps d'échange de chaque candidat avec les militants".

Le maire du Mans n'envisage pas de recours: "Judiciariser des débats politiques, ce n’est pas ma ligne".

"Je dépose ma candidature, avec un livre projet : Renouer avec la France des Lumières. Je dis que la gauche a perdu sa boussole, je prône une politique éco-keynésienne. Est-ce qu’on peut en discuter ?", martèle M. Le Foll, qui pense que la "stratégie" actuelle "mènera à l’échec".

Et si Anne Hidalgo emporte l'investiture, ce qui est très probable? "Je ne suis pas déloyal, je voterai PS", répond-il.

L'ex-Premier secrétaire du parti Jean-Christophe Cambadélis, qui envisageait de se présenter, s'est lui rallié samedi à la candidature de la maire de Paris.