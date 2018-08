PSG: Areola titulaire contre Angers et Nîmes (Tuchel)

Le gardien Alphonse Areola sera titularisé lors des deux prochains matches du Paris SG, samedi contre Angers et le week-end suivant à Nîmes, prenant ainsi la suite de Gianluigi Buffon, a annoncé vendredi l'entraîneur du club, Thomas Tuchel.

"Alphonse va jouer contre Angers et contre Nîmes (pour les 3e et 4e journées de L1), et après on verra. Je n'aime pas prendre de décision pour une phase trop longue", a dit le technicien allemand vendredi en conférence de presse.

"Nous sommes d'avis qu'il est très important pour Alphonse de jouer. Il a joué en mai, et maintenant il doit jouer avec l'équipe et s'adapter. Gigi (Buffon) a fait trois matches exceptionnels, magnifiques, avec ses performances et sa personnalité. Je n'aime pas le sortir, mais d'un autre côté, c'est très important dans cette phase de préparation de donner à Alphonse la chance de jouer".

Areola a remporté la Coupe du monde avec l'équipe de France, sans jouer, et n'a donc pas participé à la pré-saison du PSG. Buffon, arrivé libre de la Juventus Turin à 40 ans, a disputé les trois matches officiels jusqu'à présent, dans le Trophée des Champions contre Monaco puis en L1 face à Caen et Guingamp, pour trois victoires.

L'Allemand Kevin Trapp est le troisième gardien confirmé de l'effectif.

Le PSG est le leader du championnat après deux victoires en deux matches.