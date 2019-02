PSG: entraînement spécifique pour Cavani, Meunier absent

Edinson Cavani a repris un entraînement individualisé à deux semaines de Manchester United, a indiqué le PSG sur ses réseaux sociaux mardi et c'est une bonne nouvelle pour un club toujours privé de plusieurs joueurs clé, dont Thomas Meunier.

Pour le match en retard de L1 contre Montpellier mercredi, "Neymar, Edi Cavani et Thomas Meunier ne sont pas disponibles, Leo Paredes non plus. Thiago Silva est suspendu. Bernat, il n'est pas peut-être pas disponible. Il est un peu blessé, on ne peut pas prendre de risques avec Juan", a expliqué le coach allemand Thomas Tuchel.

Seul petit rayon de soleil, le PSG a posté sur ses réseaux sociaux des photos de Cavani en train de courir puis avec un ballon, dans le cadre d'un "entraînement spécifique", à deux semaines du 8e retour de Ligue des champions contre Manchester United.

Si les forfaits du Brésilien (pied droit) et de l'Uruguayen (hanche) étaient attendus contre Montpellier celui de l'arrière belge, victime d'une commotion cérébrale contre Bordeaux (1-0) le 9 février, tombe à un mauvais moment pour le technicien, qui doit gérer un calendrier chargé avec une défense allégée.

Contre les Héraultais, le central Thiago Silva purgera son match de suspension et Bernat, qui joue dans le couloir gauche, "a reçu un coup" qui rend sa présence incertaine.

La recrue argentine Leandro Paredes n'est elle pas qualifiée, car elle est arrivée en janvier, après la date initiale du match contre Montpellier, le 8 décembre.

C'est donc avec un effectif réduit que le PSG enchaînera mercredi, trois jours après avoir gagné à Saint-Etienne (1-0) avec un banc réduit à six joueurs, un de moins que les sept habituels, et à deux semaines du 8e retour de Ligue des champions contre ManU.

"C'est un peu usant. Il manque trop de joueurs. D'un autre côté, nous sommes ici pour trouver des solutions, pas pour nous lamenter, a déclaré Tuchel. L'état d'esprit dans l'équipe est exceptionnel, et ça nous aide beaucoup. C'est nécessaire dans une phase difficile, intense comme celle-ci. C'est un peu fatiguant, mais les gars aiment jouer. Et demain (mercredi), c'est une autre occasion de se montrer."