PSG: le plafond de verre de la Ligue des champions

Malgré les investissements colossaux de ses propriétaires qataris, le PSG n'a jamais fait mieux que les quarts de finale de Ligue des champions depuis leur arrivée en 2011. Cette année, c'est pire, car la chute est très brutale, dès les 8es, contre Manchester United.

Le PSG avait pourtant gagné l'aller à Old Trafford (2-0). Mais les "Red Devils", diminués et rajeunis, se sont imposés 3 à 1 au retour, sur un scenario fou entre faute de main de Gianluigi Buffon et penalty accordé sur assistance vidéo pour une main de Kimpembe dans les dernières minutes.

Retour sur les précédents échecs parisiens.

. 10 avril 2013: Pas loin de l'exploit

Elimination contre le FC Barcelone en quart de finale.

La première participation en Ligue des champions du PSG version qatarie est pourtant pleine de promesses. Après un nul 2-2 en quart de finale aller au Parc des Princes face au Barça, les Parisiens passent à deux doigts de l'exploit au retour (1-1). Javier Pastore ouvre le score à la 50e minute, mais les Catalans égalisent grâce à Pedro à la 70e.

Les hommes de Carlo Ancelotti, qui ont tenu tête au FC Barcelone à deux reprises, sortent avec les honneurs.

. 8 avril 2014: Demba Ba punit Paris

Elimination contre Chelsea en quart de finale.

Une sortie de route dans les arrêts de jeu: le PSG de Laurent Blanc est qualifié jusqu'aux ultimes instants du match retour, ce 8 avril 2014 contre Chelsea. Grâce à son bon match aller éclairé par un but somptueux de Pastore (3-1), Paris n'a qu'à gérer son avance à Stamford Bridge.

Mais la bande de José Mourinho profite des errements offensifs du PSG pour revenir dans le match, dès la 32e minute par André Schürrle. Et Paris, pas assez tranchant, s'expose à un revers cruel, qui intervient avec le second couteau Demba Ba, fraîchement entré en jeu, à la 87e minute du match (2-0).

. 21 avril 2015: la leçon du Barça

Elimination contre le FC Barcelone en quart de finale.

Si Paris pouvait pester contre le scénario face à Chelsea en 2014, il n'y eut cette fois rien à dire. A l'aller comme au retour, Zlatan Ibrahimovic et consorts sont surpassés dans tous les compartiments du jeu par Barcelone.

Dès l'aller, la messe est dite, ou presque: Barcelone frappe trois fois, par Neymar (18e), puis Luis Suarez deux fois (67e, 79e). Comble de l'humiliation, l'Uruguayen passe un petit pont les deux fois sur son vis-à-vis, David Luiz. Gregory van der Wiel sauve l'honneur en fin de rencontre (3-1, 82e), mais cela ne suffit pas pour franchir cet obstacle (doublé de Neymar au retour, 2-0).

. 12 avril 2016: le triomphe du rival émirati

Elimination contre Manchester City en quart de finale.

Paris a brillé en 8e de finale contre Chelsea (2-1, 2-1), et se présente face à Manchester City gorgé de confiance et d'assurance. Le club britannique, passé en 2008 sous contrôle des Emirats arabes unis, est comme Paris en pleine croissance mais n'a pas le pedigree de Barcelone.

Pourtant Paris et Ibrahimovic vont encore se heurter au plafond de verre européen. Accusé de passer au travers dans les grands matches, le géant suédois manque un penalty puis un face-à-face à domicile à l'aller, et c'est presque miraculeusement que le PSG termine le match sur un score de parité (2-2). Au retour, le magicien Kevin De Bruyne douche les ambitions parisiennes (1-0). Terrible pour le PSG dont l'actionnaire, l'Etat du Qatar, est un rival géopolitique des Emirats arabes unis, propriétaires de City.

. 8 mars 2017: la "remontada"

Elimination contre le FC Barcelone en 8e de finale.

Après cette désillusion, l'émir du Qatar exige des changements. Exit Laurent Blanc, remplacé par Unai Emery, en pleine réussite à Séville. Ibrahimovic s'en va sans être retenu, arrivent Jese, Hatem Ben Arfa ou Grzegorz Krychowiak.

Mais le tirage au sort des huitièmes de finale réserve à Paris un adversaire de poids, le Barça. A l'aller, c'est l'exploit, une prestation aux allures de chef-d'oeuvre pour Emery (4-0) avec un doublé d'Angel Di Maria.

Patatras ! En Catalogne, le PSG, tétanisé par l'enjeu et la ferveur du Camp Nou, finit par s'effondrer au bout de 7 minutes de folie, les dernières du match: Barcelone signe la "remontada" tant réclamée par ses supporters (6-1). Infligeant au PSG une retentissante humiliation.

. 6 mars 2018: "ensemble, on va le faire"... ou pas

Elimination contre le Real Madrid en 8e de finale.

La vaste campagne de mobilisation du PSG est restée vaine. Tracts à la sortie du métro, message vocal du speaker du stade aux supporters parisiens, tifo monumental "Ensemble on va le faire"...

Battu à l'aller 3-1, le PSG ne peut enflammer la rencontre sans sa star Neymar, blessée à un pied. Cristiano Ronaldo (51e) puis Casemiro (80e) se sont chargés de renvoyer à leurs études les Parisiens, qui ont terminé à dix (1-2).