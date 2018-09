PSG: Liverpool sera "un grand défi" selon Tuchel

Affronter Liverpool en poule de la Ligue des champions est un "grand défi" pour le PSG, a affirmé le nouvel entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui s'est dit lundi "heureux" de jouer cette rencontre qui permettra d'en "savoir plus sur les vraies capacités" du champion de France au niveau européen.

"C'est un grand défi qui nous attend, je suis heureux de pouvoir voir mon équipe dans cette situation. Il va falloir tout donner et on en saura plus sur nos vraies capacités", a déclaré l'Allemand sur le plateau de RMC Sport, quant au choc qui opposera le PSG aux Reds finalistes en titre de la C1, le 18 septembre à Anfield.

"Il va falloir être très rapide dans nos actions, très précis dans les passes, faire juste ce qui est nécessaire, et pas ce qui est joli. Les espaces seront très petits, il faudra s'y engouffrer très rapidement et si on y arrive on pourra leur faire mal", a analysé l'ancien coach de Dortmund, dont la mission est de permettre au PSG de passer le cap des quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.

Il a également souligné les grandes qualités du vice-champion d'Europe, dirigé par Jürgen Klopp, lui aussi anciennement à la tête de Dortmund. "Jouer en contre, c'est la marque de ses équipes. Liverpool met une énorme intensité de jeu, c'est une des meilleures équipes de contres qui soit. Ils ont investi énormément d'argent pour développer ce type de jeu", a-t-il insisté, prévenant que Paris devra se montrer "extrêmement vigilant".

"Chaque faute sera interdite, on n'aura pas le temps de réfléchir", a ajouté Tuchel.

Le PSG, qui a échoué en 8es de finale contre le Real Madrid, futur vainqueur, l'an passé sous Unai Emery, affrontera également dès les poules Naples ainsi que l'Etoile Rouge de Belgrade.