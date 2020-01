PSG: Marquinhos prolonge son contrat jusqu'en 2024

Le vice-capitaine du Paris SG Marquinhos, âgé de 25 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, a annoncé lundi le club parisien.

Arrivé à Paris en 2013 en provenance de l'AS Rome, le défenseur brésilien s'est imposé comme l'un des cadres de l'effectif étoilé du PSG aux côtés de Thiago Silva, Marco Verratti et les stars Neymar et Kylian Mbappé.

En 270 matches joués sous le maillot parisien (20 buts, 7 passes décisives), l'international auriverde a remporté 19 trophées : 5 championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), 4 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018), 5 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) et 5 Trophées des Champions (2014, 2015, 2017, 2018, 2019).

Dans un entretien à l'AFP réalisé fin novembre dernier, Marquinhos avait fait part de son envie de faire toute sa carrière au PSG.

"Si tout cela continue dans une bonne voie, si je continue à être heureux ici avec le projet, tout ce qu'on veut aller chercher, et l'admiration du public, pourquoi pas ?", a-t-il confié.

Au-delà des cas Neymar et Mbappé, stars de l'effectif à sécuriser face aux assauts des concurrents étrangers, plusieurs joueurs majeurs du PSG sont en fin de contrat à la fin de la saison : Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club, Thiago Silva, le capitaine de l'équipe, et les latéraux Thomas Meunier et Layvin Kurzawa.