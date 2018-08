PSG: Mbappé et Kehrer dans le groupe contre Guingamp, Cavani et Verratti absents

Edinson Cavani, Marco Verratti et Layvin Kurzawa, déjà absents contre Caen, seront à nouveau forfait pour le déplacement du PSG à Guingamp samedi (17h00) pour la 2e journée de Ligue 1, contrairement au champion du monde Kylian Mbappé qui sera du voyage, comme la recrue Thilo Kehrer.

Le jeune Allemand, arrivé officiellement jeudi au PSG, a été incorporé au groupe de 19 joueurs convoqués pour la 2e journée de L1. Interrogé sur sa présence en Bretagne, son entraîneur Thomas Tuchel avait quand même rappelé qu'il "vient d'arriver".

"On va voir comment il s'adapte à l'équipe, il aura un premier entraînement avec le groupe aujourd'hui (vendredi) et on verra s'il est dans le groupe", avait exposé l'ancien entraîneur de Dortmund, très élogieux sur ce joueur "qui veut le succès, qui est flexible, rapide, agressif et qui a l'air très fiable".

En revanche, il n'avait guère laissé de doute sur la présence de Mbappé, qui figure bien parmi les joueurs offensifs convoqués, au même titre qu'Angel Di Maria, Neymar et Timothy Weah.

En revanche, pas de Julian Draxler dans le groupe, ni de Kevin Trapp, le gardien allemand laissant sa place à son homologue français Alphonse Areola dans le groupe. Le Portugais Gonçalo Guedes, l'Espagnol Jesé, ainsi donc que Layvin Kurzawa, Marco Verratti et Edinson Cavani, sont aussi absents.