PSG: Mbappé suspendu encore deux matches, Neymar attend d'être fixé

L'instance disciplinaire de la Fédération a tranché: pour sa violente faute sur un Rennais en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé doit encore purger deux matches de suspension, alors qu'une procédure est ouverte contre Neymar, auteur d'un geste d'humeur contre un spectateur provocateur.

Au total, Mbappé écope de trois matches de suspension - le barème habituel - après son carton rouge pour sa semelle à la hauteur du genou du défenseur breton Damien Da Silva, qui avait tout de même pu terminer la rencontre. Mais la pépite parisienne a déjà été privée de la rencontre de Ligue 1 contre Montpellier mardi.

Le meilleur buteur du championnat de France ratera donc la réception de Nice samedi et le déplacement à Angers une semaine plus tard. Il pourrait faire son retour au Parc des Princes contre Dijon au Parc des Princes le 18 mai, pour partager avec le public le trophée du sacre en championnat (acté le 21 avril) qui sera remis aux Parisiens à cette occasion.

Trois matches, c'était déjà la durée de la suspension purgée par le champion du monde de 20 ans pour s'être fait justice lui-même face à un joueur de Nîmes en L1 en début de saison.

Au total, malgré son jeune âge, Mbappé présente trois cartons rouges dans son casier disciplinaire. Le premier datait d'une rencontre de Coupe de la Ligue, en janvier 2018, déjà face à Rennes.

- Maîtriser ses nerfs -

Son entraîneur Thomas Tuchel lui avait toutefois trouvé des circonstances atténuantes après la défaite en Coupe de France: "Il a eu quelques problèmes musculaires (à la veille du match), il a arrêté l'entraînement plus tôt et passé des tests à l'hôpital. Peut-être que c'était dans sa tête. Le carton rouge à la fin, ce n'est pas lui."

Le technicien allemand n'avait pas eu la même mansuétude pour Neymar. "Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas possible de faire ça, ce n'est simplement pas possible", a râlé l'entraîneur parisien devant la presse en début de semaine, évoquant le coup donné lors de la remise des médailles par le Brésilien à un supporter rennais chambreur.

Au Brésil, les commentaires sont aussi sévères. "Comme si ça ne suffisait pas qu'il tombe sans arrêt, qu'il soit impoli, antipathique et superficiel, Neymar a fait preuve de lâcheté en frappant un supporter qui le taquinait", a stigmatisé Juca Kfouri, chroniqueur sportif très respecté, dans les colonnes du quotidien Folha de Sao Paulo.

Les vidéos de l'incident, prises sous plusieurs angles -- y compris depuis le téléphone du spectateur lui-même -- sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

- "J'ai mal agi" -

Tout dérape alors que "Ney" gravit les travées du Stade de France pour aller chercher la médaille du finaliste. "Oh, va apprendre à jouer au foot, toi!" lui lance cet individu, à qui Neymar répond d'un coup - sans grande force - au visage.

Pour la défense du joueur, sur une vidéo, on entend l'homme en question distribuer des "Oh Buffon, sale bouffon! Oh Kurzawa garde ta main! Oh raciste (à Marco Verratti)!".

"Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent", a reconnu ensuite le N.10 de la Seleçao sur Instagram.

Vendredi, la FFF a simplement annoncé l'ouverture d'une "procédure" disciplinaire, sans fixer de délais ni donner davantage de précision. L'instance disciplinaire de la "3F" sera-t-elle clémente ? Le Brésilien est tombé dans le piège d'un individu qui voulait "faire le buzz" et "a insulté" des joueurs, a fait valoir le PSG pour la défense de sa star, déjà suspendue trois matches de Ligue des champions par l'UEFA pour "insultes" envers l'arbitre de PSG-Manchester United.

Si Neymar est seulement reconnu coupable de "comportement excessif/déplacé (...) hors rencontre" (art. 4), alors la sanction est de deux matches de suspension dans les compétitions françaises.

Si l'instance disciplinaire y voit un "comportement intimidant/menaçant", hors rencontre, alors il encourt six matches de suspension (art. 8). Dans le cas où serait retenu un "acte de brutalité/coup", hors rencontre, alors l'ancien joueur du Barça risque dix matches de suspension (art. 13).