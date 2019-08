PSG: Neymar bien présent à l'entraînement jeudi

La superstar Neymar, dont les discussions pour un transfert du Paris SG vers Barcelone tiennent en haleine la planète football, était bien présente jeudi à l'entraînement du club parisien.

Sous le regard de nombreux journalistes, français et étrangers, le Brésilien est entré en dernier sur la pelouse du Camp des loges, laissant durer le suspense autour de sa participation.

Il a effectué son tour de terrain aux côtés de son compatriote Thiago Silva, avant de prendre part aux exercices pensés par le staff pendant le quart d'heure ouvert à la presse.

Quelques minutes avant le début de cette séance, un journaliste italien de Skysport, spécialiste du mercato et à l'origine de nombreuses informations sérieuses, a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre Paris et Barcelone pour le retour en Espagne du joueur le plus cher de l'histoire, recruté en 2017 contre 222 millions d'euros.

De son côté, la radio catalane RAC1 a assuré que le président du Barça Josep Maria Bartomeu était présent à Monaco - où doit se tenir le tirage de la phase de groupe de la Ligue des champions à 18h00 (16h00 GMT) - pour prendre les rênes des négociations avec le club parisien pour la première fois dans ce dossier.

La radio évoque "la réunion la plus importante jusqu'à présent" entre les deux parties.

Une conférence de presse de l'entraîneur du Paris SG, Thomas Tuchel, est programmée à 17h45 (15h45 GMT), dans le cadre de l'avant-match de la 4e journée de L1 qui verra le PSG se déplacer à Metz vendredi soir.

Jusque-là, l'Allemand a expliqué qu'il ne faisait pas jouer "Ney" tant que sa situation n'était pas reglée, ce qui rend la présence du Brésilien très incertaine à Metz.