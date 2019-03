PSG: Neymar "se sent bien", mais c'est "trop tôt" pour revenir, estime Tuchel

La star du Paris SG Neymar, blessé au pied droit depuis janvier, "se sent bien", a assuré samedi son entraîneur Thomas Tuchel qui estime toutefois qu'il est "trop tôt" pour estimer sa date de reprise.

"Neymar se sent bien, pas de douleurs. Mais c'est trop tôt pour parler et revenir sur le terrain. On doit être patient", a expliqué le technicien allemand, à la veille du déplacement à Toulouse en Championnat.

"C'est difficile pour moi, et ça l'est encore plus pour lui. C'est la seule solution d'être patient. Il a du temps pour revenir. Je ne veux pas dire de date", a-t-il poursuivi.

Blessé contre Strasbourg le 23 janvier en Coupe de France, l'attaquant de 27 ans suit un traitement conservatif qui lui évite un deuxième passage sur la table d'opération en un an, pour le même os du pied droit.

Le PSG a expliqué fin janvier qu'il espérait revoir son N.10 dans un "délai de dix semaines", soit début avril.