PSG: rupture d'un ligament croisé du genou pour Bernat, Mbappé proche du retour

Le défenseur espagnol du Paris SG Juan Bernat, sorti blessé contre Metz (1-0) mercredi, souffre d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, a indiqué jeudi son club qui se prépare à retrouver sa star Kylian Mbappé, touché début septembre par le Covid-19.

"Les examens pratiqués (jeudi) matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche", a annoncé le PSG, sans préciser de durée d'indisponibilité.

Le latéral gauche, remplaçant au coup d'envoi, est sorti à la 86e minute, aidé par deux soigneurs, 23 minutes après son entrée en jeu.

"Je m'attends à une grande blessure", a concédé dans la soirée son entraîneur Thomas Tuchel, privé de solutions de rechange à ce poste.

Layvin Kurzawa étant suspendu pour six matches pour son implication dans un début de bagarre lors du "Clasico" perdu contre Marseille dimanche (1-0), il ne lui reste que le jeune Néerlandais Mitchel Bakker comme remplaçant de métier à l'Espagnol.

Bernat, 27 ans (11 sélections), s'est imposé comme titulaire sur le flanc gauche de la défense parisienne, à travers plusieurs prestations remarquées, notamment en Ligue des champions.

Sur le front de l'attaque, le PSG s'est montré rassurant au sujet de son attaquant star Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 début septembre, qui continue son travail individuel.

"Les examens et tests pratiqués mercredi sont normaux", a indiqué le club.

Tuchel espère pouvoir aligner "Kyky" dès dimanche à Nice: "On va peut-être faire la même chose qu'avec Angel, Marquinhos et Mauro (également positifs, et titulaires dès leur retour, ndlr). On décidera samedi mais j'espère pouvoir compter sur lui", a déclaré l'Allemand, qui a obtenu in extremis mercredi son premier succès de la saison après deux défaites initiales.

Le technicien devra gérer, à nouveau, de nombreuses absences à Nice, avec les suspensions de Neymar, Kurzawa, Leandro Paredes et Abdou Diallo. La recrue Alessandro Florenzi, absente face aux Grenats car non-qualifié, effectue lui son retour.

Touché aux ischios, et absent contre Metz, l'international italien Marco Verratti est lui attendu vendredi dans le groupe, a précisé le club.

Thilo Kehrer, qui a aussi déclaré forfait mercredi en raison de douleurs aux ischios, doit reprendre l'exercice individuel vendredi. Il reste incertain pour le voyage sur la Côte d'Azur.