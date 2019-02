PSG: sans Cavani, Tuchel pourrait passer "au plan D" contre Manchester

Avec la blessure d'Edinson Cavani à trois jours du choc contre Manchester United, l'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel doit penser à un "plan D", d'autant que Neymar est déjà forfait. "C'est notre responsabilité de trouver des solutions", a-t-il déclaré samedi.

Q: Comment avez-vous trouvé Marco Verratti, de retour après trois semaines d'absence?

R: "Nous sommes très heureux que Marco soit revenu. Quand il est sorti (à la 58e), c'était plus difficile de contrôler le match. C'est super difficle de jouer quand tu as été blessé comme Marco. Je ne sais pas si c'est possible de jouer encore à Old Trafford dans trois jours. Dans notre situation, c'est peut-être nécessaire d'essayer. On doit attendre l'avis du doc et des kinés. Je connais l'avis de Marco, si je lui demande, il me dira qu'il peut jouer. Il n'a pas eu de douleurs aujourd'hui. Quand je l'ai remplacé, il n'était pas content. Ce n'est pas possible de l'écouter, sinon il joue 90 minutes (rires)."

Q: Etait-ce le match que vous vouliez jouer samedi, avec plusieurs cadres mis au repos avant Manchester United?

R: "La première période, c'était ce que je voulais faire. Excellent de notre part, très fluide, très dominante, avec une bonne possession, très vite, très simple, avec de bons mouvements. C'était très bien, avec de grandes occasions. La deuxième période n'était pas bien. On a perdu trop de ballons, on a perdu notre confiance, notre structure. Ce n'était pas bien, c'est clair."

Q: Comment envisagez-vous de jouer contre Manchester United si Edinson Cavani venait à déclarer forfait? Avez-vous un plan B?

R: "Il y a beaucoup de plans B. Sans Ney, peut-être sans Marco, peut-être sans Edi. Nous avons un plan D. On doit analyser Manchester, rester confiant et calme. Pour les matches comme celui-ci, tu as besoin de tes joueurs clé avec confiance, expérience, qualité, avec l'habitude de jouer ces grands matches avec de la pression. Mais si deux ou trois joueurs clé ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. S'il nous manque plusieurs joueurs, le défi est encore plus grand. Mardi, on va être prêt."

Propos recueillis en conférence de presse