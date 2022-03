Qatar: ouverture d'un grand musée du sport avant le Mondial-2022

Le Qatar a inauguré l'un des plus grands musées du sport dans le monde mercredi, à moins d'un an de la Coupe du monde de football (21 novembre-18 décembre) et à deux jours du tirage au sort de sa phase finale.

Le Musée olympique et sportif du Qatar, d'une superficie de 19.000 mètres carrés et situé près de l'un des stades du Mondial-2022, dispose d'une collection de 17.000 objets.

Y figurent notamment un gant porté par le géant de la boxe Mohamed Ali quand il a remporté l'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960, une Ferrari du champion de Formule 1 Michael Schumacher ou un maillot porté par la légende du football Pelé.

L'ouverture de ce musée, qui a mis plus de 15 ans à sortir de terre et à constituer sa collection, fait partie d'une campagne de plus d'un milliard de dollars du gouvernement qatarien pour faire de cet État du Golfe un havre culturel, parallèlement aux dépenses importantes consacrées aux événements sportifs.

D'après son directeur Abdulla Al Mulla, le musée, qui documente aussi toutes les performances des athlètes qatariens, a également pour vocation de mettre en valeur l'héritage sportif du pays.