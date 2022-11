Qatar : un ambassadeur qatari de la Coupe du monde qualifie l’homosexualité de "dommage mental"

FIFA 2020 World Cup ambassador Khalid Salman informing @jochenbreyer homosexuality is "haram" because it's "damage to the mind". https://t.co/j2gvw3RBAa pic.twitter.com/QyVD9J1WOs — Thorsten Benner (@thorstenbenner) November 8, 2022

Nancy Faeser ministre allemande des Sports et de l'Intérieur hissant pour la première fois un drapeau aux couleurs arc-en-ciel du mouvement LGBT+ devant le ministère allemand de l'Intérieur en mai 2022. © AP Photo/Markus Schreiber

Chargement du lecteur...

Chargement du lecteur...

Khalid Salman est l'ambassadeur de la coupe du Monde. L'ancien international de football est chargé de faire la promotion de la compétition pour le Qatar. Celui qui a joué pour l'équipe olympique qatarie en 1984 répondait aux questions du journaliste sportif Joechen Breyer de la chaîne publique allemande ZDF le 7 novembre. Et il n'a pas fait dans la dentelle..."Pendant la Coupe du monde, beaucoup de choses vont arriver ici dans le pays. Parlons des gays", a déclaré Khalid Salman. "Ce qui est le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles". Et il poursuit en ajoutant "L'homosexualité, c'est haram. Je ne suis pas un Musulman strict. Mais pourquoi c'est haram ? Parce que c'est un dommage mental", avant d'être interrompu par un attaché de presse. Au cours de la conversation, il a même dit qu’il était gêné de voir des enfants en compagnie d’homosexuels.Des extraits de cette interview ont été montrés lors de l’émission d’informations de la chaîne "Heute Journal" , hier, l’interview complète est diffusée ce 8 novembre.Les réactions ont été immédiates."De telles déclarations sont horribles", a déploré Nancy Faeser, ministre de l’Intérieur et ministre des sports, lors d'une conférence de presse à Berlin.Environ 1,2 million de visiteurs sont attendus au Qatar pour la Coupe du monde qui s’est attirée des critiques et du scepticisme depuis que cet émirat riche en pétrole a été sélectionné par la FIFA en décembre 2010. Des inquiétudes sur l’accueil réservé aux touristes LGBT+ ont été exprimées depuis longtemps.Au cours de l’entretien, Khalid Salman a dit que "l’homosexualité est un mal spirituel".En visite au Qatar la semaine dernière, Nancy Faeser avait assuré avoir obtenu "pour la première fois" des "garanties de sécurité" pour tous les spectateurs, dont les visiteurs LGBT+, dans un pays où les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont criminalisées."C'est le Premier ministre qui me l'a donnée, je n'ai pas de nouvelles indications de sa part selon lesquelles quelque-chose aurait changé", a observé la ministre ce 8 novembre.Elle avait dans la foulée, décidé d'assister au premier match de l'Allemagne au Mondial-2022, contre le Japon le 23 novembre.Il y a un mois, l’ambassadeur d’Allemagne au Qatar avait été convoqué par le gouvernement qatari après que la ministre Faeser avait semblé critiquer le pays hôte de la compétition pour sa façon de traiter les droits humains.L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani avait assuré le 21 septembre que tous les supporters seraient accueillis "sans discrimination" lors de la compétition organisée dans son pays (20 novembre-18 décembre), dans une volonté apparente de rassurer sur l'accueil des visiteurs LGBT+.La FIFA avait réaffirmé de son côté que les drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT+, seraient autorisés autour des stades.Les capitaines de plusieurs équipes européennes - dont celles d'Angleterre, de France et d'Allemagne - porteront des brassards aux couleurs arc-en-ciel avec le message "One Love" (un seul amour n.d.l.r.) dans le cadre d'une campagne anti-discrimination.