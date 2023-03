Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique ?

"Il n'y a rien d'inhabituel ici : les Etats-Unis font cela depuis des décennies. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés", déclarait le président russe lors d'une interview à la télévision russe. Mais quelles sont-elles et dans quelles conditions ces armes sont-elles déployées ?



(Re)lire : Russie-Ukraine : de quoi est constitué l'arsenal nucléaire russe ?

Les armes nucléaires tactiques sont des armes pouvant être potentiellement utilisées sur le champ de bataille, notamment ukrainien. « Elles sont utilisées dans un but tactique, pour gagner une bataille, pour détruire une colonne de chars ou pour percer des défenses par exemple », explique Héloïse Fayet au journal Le Figaro. Elles peuvent également être utilisées comme dernier avertissement avant l’utilisation d’armes nucléaires stratégiques. Une ogive nucléaire tactique est dotée d’une puissance d’explosion allant de 1 à 100 kilotonnes. À titre de comparaison, la bombe Hiroshima était d'une puissance allant de 12 à 15 kilotonnes.



L'arme nucléaire tactique du Iskander (SS26)





(Re)lire : Dissuasion nucléaire : la Russie suspend sa participation à l'accord New Start

Leur incidence est moins grande que les armes nucléaires stratégiques qui sont utilisées pour la dissuasion. Celles-ci ont la capacité de détruire complètement l’ennemi et peuvent atteindre une puissance de 1000 kilotonnes. L’équivalent russe d’une telle arme est le missile balistique intercontinental RS-24 Yars. Ce dernier pourrait, selon Héloïse Fayet dans Le Figaro, être doté de quatre ogives nucléaires et disposer ce faisant d'une puissance de 400 kilotonnes.



D'autre part, les armes nucléaires stratégiques sont presque exclusivement transportées par missile balistique intercontinental, depuis un silo terrestre ou sous-marin.

Le missile RS-24 Yars :

Une arme nucléaire tactique peut être lancée depuis un avion bombardier, propulsée par des missiles balistiques ou de croisière, être tirée depuis une batterie lance-missiles, ou même un char.



Les armes nucléaires tactiques ont été créées pendant la période de la guerre froide, dans les années 1950.

L’arsenal russe serait composé de 5 977 ogives nucléaires, selon la Fédération des scientifiques américains (FAS). Parmi elles figureraient 2000 ogives nucléaires tactiques, raconte au Figaro Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et expert en armement.

À titre de comparaison, la plus grande puissance militaire au monde, les États-Unis, disposaient en 2022 de 5428 ogives nucléaires, armes stratégiques et tactiques confondues.



L'usage d'une arme nucléaire serait une première depuis 1945, avec les bombardements américains sur Hiroshima et Nagasaki.