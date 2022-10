Qu'est-ce qu'une "bombe sale" ?

Comment fonctionne une bombe sale ?

Le terme de "bombe sale", aussi appelée "dispositif de dispersion radiologique" (DDR), désigne plus généralement tout engin détonant disséminant un ou plusieurs produits chimiquement ou biologiquement toxiques (NRBC - nucléaire, radiologique, biologique ou chimique).

Ce type de bombe n'est pas considéré comme une arme atomique, dont l'explosion résulte de la fission (bombe A) ou de la fusion (bombe H) nucléaires et provoque d'immenses destructions dans un vaste rayon. La fabrication d'une bombe atomique requiert de recourir à des technologies complexes d'enrichissement d'uranium.

Beaucoup moins complexe à confectionner, la "bombe sale" emploie quant à elle un explosif conventionnel et a pour but principal de contaminer une zone géographique et les personnes qui s'y trouvent à la fois par des radiations directes et par l'ingestion ou l'inhalation de matériaux radioactifs.

"Une bombe sale n'est pas une +arme de destruction massive+ mais une +arme de perturbation massive+ qui vise principalement à contaminer et faire peur", résume la Commission de régulation nucléaire américaine (U.S NRC).

Quels risques liés à l'explosion d'une bombe sale ?

Le principal danger d'une "bombe sale" provient de l'explosion et non de la radiation. Seules les personnes très proches du site de déflagration seraient exposées à des rayonnements suffisants pour causer une maladie grave immédiate.

Cependant, la poussière et la fumée radioactives peuvent se propager plus loin et présenter un danger pour la santé en cas d'inhalation de la poussière ou d'ingestion d'aliments ou d’eau contaminés.

Les risques sanitaires dues aux radiations sont liés au degré d'exposition aux rayonnements. Les effets dépendent de plusieurs facteurs : la quantité de radiation absorbée par le corps ; le type de radiation (rayons gamma, beta ou alpha) ; la distance de la source de radiation ; le mode d'exposition, externe ou interne, par la peau, par inhalation ou par ingestion ; la durée de l'exposition.

D'où viennent les matériaux radioactifs ?

Les matériaux radioactifs nécessaires à la fabrication d'un tel engin explosif sont utilisés dans les hôpitaux, les établissements de recherche, les sites industriels ou militaires.

"Les substances radioactives provenant des installations de stockage de combustible nucléaire utilisées dans la centrale nucléaire (ukrainienne) de Tchernobyl peuvent être utilisées" pour fabriquer une bombe sale, a fait valoir lundi dans un communiqué le général russe Igor Kirillov, chargé au sein de l'armée russe des substances radioactives, des produits chimiques et biologiques.

En mars 2016, la cellule terroriste responsable des attentats à la bombe de Bruxelles avait prévu la fabrication d'une "bombe sale" radioactive après une surveillance vidéo par deux des kamikazes d'un "expert nucléaire" belge.

