Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

« Le site officiel du ministère de l’éducation et des sciences est provisoirement fermé à cause de l’attaque globale qui s’est déroulée dans la nuit du 13 au 14 janvier ». Le site de ce ministère ukrainien publiait ce message vendredi 14 janvier sur sa page Facebook. Cette cyberattaque touchait également d'autres sites d'agences gouvernementales ukrainiennes.

Il est difficile de définir précisément ce qu’est une cyberattaque, compte tenu de la nature différente de chaque attaque. En revanche, les experts se mettent d’accord pour dire qu’il est difficile de les éviter, car elles concernent des vulnérabilités dont il est parfois difficile d’avoir connaissance avant qu’elles surviennent.

Une cyberattaque, c’est quoi ?

« Une attaque, c’est l’exploitation d’une vulnérabilité avec l’intention de nuire, explique Rayna Stamboliyska, experte en cybersécurité et diplomatie numérique et autrice de "La face cachée d’Internet". Et c’est quelque chose qui est généralement ciblé ». Par ailleurs, la vulnérabilité se caractérise comme « une faiblesse d’un bien ».

Il s’agit de savoir comment s’ingénier à faire faire des choses à une personne, sans qu’elle s’en rende compte.

Franck De Cloquement, expert en intelligence stratégique

De son côté, l’expert en intelligence stratégique et membre du conseil scientifique de l'Institut d'Études de Géopolitique Appliquée Franck De Cloquement qualifie une cyberattaque de « process informatique normal ». Il distingue deux types d’attaques. D’un côté, il y a des attaques « de type low-cost qui consistent à chiffrer des informations pour les utiliser à de mauvaises fins », explique-t-il. De l’autre, « il y a des attaques cibles qui sont extrêmement sophistiquées ». Dans ce cas de figure, l’attaque est planifiée.



« Il s’agit de savoir comment s’ingénier à faire faire des choses à une personne, sans qu’elle s’en rende compte, de manière à pouvoir utiliser ce qu’elle a laissé fuiter contre elle-même, dans l’objectif de lui ravir », détaille Franck De Cloquement. Autrement dit, c’est « le fait de faire en sorte que la cible montre des vulnérabilités sans qu’elle s’en rende compte », et qui vont être utilisées plus tard pour mener à bien l’attaque.

Cyberattaque ou escroquerie ?



Rayna Stamboliyska estime que « souvent, quand les gens disent avoir été victimes d’une cyberattaque, c’est la faute à pas de chance ». C’est-à-dire que si quelqu’un laisse un mot de passe visible quelque part, que la personne utilise le même mot de passe pour plusieurs sites et qu’une personne malveillante a connaissance de ce mot de passe, elle peut l’utiliser à des fins malveillantes.

Les gens n’acceptent pas d’être en situation où ils peuvent faire des erreurs.

Rayna Stamboliyska, experte en cybersécurité

En revanche, ce cas de figure ne peut pas être qualifié d’attaque, car celle-ci « représente la concrétisation d’une menace et nécessite l’exploitation d’une vulnérabilité ». Cliquer sur un mail malveillant qui active un malware n’est pas une attaque, « c’est une escroquerie ». « Par extension, ça peut créer une menace pour la sécurité de l’employeur », si le malware est ouvert sur un poste de travail.

Tant qu’on fera du numérique, on aura des vulnérabilités.Rayna Stamboliyska, experte en cybersécurité

D’après elle, « les gens n’acceptent pas d’être en situation où ils peuvent faire des erreurs », donc ils vont blâmer la personne qui les a escroqué ou attaqué plutôt que d’admettre leurs vulnérabilités. Cependant, « les vulnérabilités sont éternelles », selon Rayna Stamboliyska. « Tant qu’on fera du numérique, on aura des vulnérabilités. » La question n’est pas de savoir les trouver, mais de savoir les corriger.

Lorsqu’on le passe par un filtre sémantique, on se rend compte qu’il y a des expressions qui reviennent assez souvent.Franck De Cloquement, expert en intelligence stratégique

Peut-on savoir qui est derrière une cyber-attaque ?

Franck De Cloquement estime qu’il est « possible » de savoir qui est à l’origine d’une cyber-attaque « par différents éléments. » Il utilise la comparaison d’un texte écrit pour illustrer son propos. « Lorsqu’on le passe par un filtre sémantique, on se rend compte qu’il y a des expressions qui reviennent assez souvent. » Donc pour une attribution, qui va attribuer l'attaque à une entité, c’est la même chose : en regardant les lignes de code, on peut retrouver « des modalités de codages particulières propre à des individus que l’on peut identifier ». Mais l’inverse est aussi vrai : « eux aussi sont conscients de ça, donc parfois ils passent cela au filtre », précise-t-il.



Pointer le faisceau dans une direction, c’est une chose, désigner un coupable en est une autre.Rayna Stamboliyska, experte en cybersécurité

En revanche, pour Rayna Stamboliyska « il y a énormément de réutilisations d’outils qui existent depuis longtemps dans le milieu de la cyber sécurité. » Elle explique ce phénomène par une « professionnalisation de la délinquance en ligne ». « Je ne vais pas réinventer l’eau tiède alors que ça existe déjà », résume-t-elle. Et comme ces techniques existent depuis longtemps, il est plus facile de brouiller les pistes. Par ailleurs, l‘immatérialité de ces attaques « rend difficile toute imputabilité ».

En revanche, « dans les situations complexes, il y a énormément d’informations qui ne sont pas publiques » estime Rayna Stamboliyska. Pour elle, « quand on fait de l’attribution, c’est-à-dire quand on désigne un coupable, c’est une action politique ». Chaque pays aura sa propre position vis-à-vis de ce procédé. En France par exemple, aucun coupable ne sera pointé du doigt de cette manière. « Pointer le faisceau dans une direction, c’est une chose, désigner un coupable en est une autre », estime l’experte en cybersécurité. « On s’arrête à expliquer ce que l’on sait et à présenter un faisceau d’indices. »