Qualif. Mondial-2022: match nul aussi entre la Finlande et la Bosnie

Comme la France et l'Ukraine (1-1) dans le même groupe, la Finlande et la Bosnie se sont séparées sur un résultat nul, 2 à 2, dans leur premier match de qualification pour le Mondial-2022, mercredi à Helsinki.

Les Bosniens ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par le Barcelonais Miralem Pjanic au début de la deuxième mi-temps (55e).

L'avantage a été de courte durée et les Nordiques ont égalisé trois minutes plus tard par leur joueur le plus réputé, l'attaquant Teemu Pukki, qui joue à Norwich dans le championnat anglais.

C'est le même homme qui a donné l'avantage aux Finlandais (77e), qui rêvent de se qualifier pour la première fois de l'histoire pour un Mondial et participeront à leur premier grand tournoi à l'Euro en juin.

Mais les Bosniens, déjà présents à une Coupe du monde, au Brésil en 2014, sont revenus au score rapidement par Miroslav Stevanovic (84e).

"Ça laisse un goût amer dans la bouche de ne pas avoir pu prendre les trois points", a dit Pukki, le héros de la campagne de qualification à l'Euro avec dix buts en autant de matchs.