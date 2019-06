Qualifs Euro-2020: "Un non match de notre part", regrette Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a estimé que ses Bleus avaient réalisé un "non match" en Turquie samedi (défaite 2-0) dans les qualifications pour l'Euro-2020.

Q: Qu'est-ce qui a fait défaut aux Bleus ce soir?

R: "Il a manqué tellement de tout. Je n'enlève surtout pas le mérite à cette équipe de Turquie qui a fait un très bon match, mais évidemment que de notre côté il y a eu beaucoup trop d'insuffisance dans l'agressivité, dans la justesse technique. Au-delà de la qualité des Turcs, qui nous ont mis en difficulté, on leur a offert des opportunités nous-mêmes. C'est un non match de notre part, et un très bon match de la Turquie, bravo à eux. C'est ça le haut niveau, quelle que soit l'équipe à partir du moment où il n'y a pas tout ce qu'il faut dans les ingrédients... Ce soir on est puni. La route est encore longue, c'est jamais simple une phase de qualification. Ce soir on ne pouvait pas espérer autre chose par rapport à ce qu'on a fait et par rapport à un adversaire qui était dans de très bonnes dispositions."

Q: L'ambiance surchauffée dans le stade a-t-elle perturbé vos joueurs?

R: "Si je commence à vous parler de ça, ça va s'apparenter à des excuses. Le public est là, on savait qu'il y avait cette ambiance mais ils ne sont pas sur le terrain non plus. Évidemment ça a galvanisé et soutenu tout au long du match cette équipe de Turquie, mais c'est plus nous... (les fautifs, ndlr)"

Q: Est-ce que c'est la France qui a mal attaqué ou la Turquie qui a bien défendu?

R: "Les deux. Aujourd'hui l'équipe de Turquie a tout bien fait, elle a bien défendu et certainement que nous n'avons pas bien attaqué aussi. On ne peut pas dire qu'on a bien défendu non plus. On a eu peu d'occasions. Après, le score étant favorable à cette équipe de Turquie, elle est plus à l'aise en attaque rapide, sur des contres. C'est la vérité du match. C'est très rare que l'équipe de France ne marque pas de but. Mais ce soir c'était difficile, on n'a pratiquement pas d'occasion, si ce n'est que je pense qu'il y avait penalty en fin de match sur Kingsley Coman. Mais autrement, on a eu très peu d'occasion, on a pas su mettre en difficulté cette équipe de Turquie, mais c'est aussi parce qu'elle a su bien défendre."

Propos recueillis en conférence de presse.