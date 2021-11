Qualifs Eurobasket-2023: les Bleues et Toupane rebondissent face à la Lituanie

Les basketteuses françaises ont "avancé d'un pas" selon Jean-Aimé Toupane. Trois jours après avoir touché le fond en Ukraine, elles ont offert à leur nouveau sélectionneur son premier succès en écrasant la Lituanie 83-56 dimanche à Villeneuve d'Ascq.

Les Bleues étaient "dans l'obligation de gagner", avertissait le successeur de Valérie Garnier. Avec leur déroute de 19 points à Kiev jeudi (90-71), elles avaient"grillé un joker" reconnaissait-il la veille, seules les dix premières nations et les quatre meilleures deuxièmes des dix groupes se qualifiant pour l'Eurobasket-2023 en Israël et en Slovénie.

Pour leur premier match en France depuis le bronze olympique, les Bleues ont ravivé leurs souvenirs de l'été aux plus de 2.000 spectateurs venus voir les médaillées. Ces derniers ont eu droit à leur visage de Tokyo plutôt que celui de Kiev, malgré les absences encore des deux meneuses de l'aventure japonaise Alix Duchet et Marine Fauthoux.

Les basketteuses françaises ont retrouvé leur défense. "Il y a eu cette volonté de gagner des ballons et de courir", a apprécié le Jean-Aimé Toupane après son premier succès de sélectionneur. "C'est la première partie du projet: comment construire une bonne assise défensive."

La bande de Sandrine Gruda (34 ans), désignée comme nouvelle capitaine depuis jeudi, n'a laissé que 28 points à la Lituanie à mi-match. Moins que ce qu'elles avaient encaissé contre l'Ukraine dans les seules dix premières minutes (30 points).

"On savait qu'on ferait des erreurs mais que les lacunes seraient gommées par l'intensité et l'énergie mises dans le match", analyse l'arrière de Bourges Sarah Michel (8 points, 5 interceptions).

- Un basket de course -

"On a avancé d'un pas, estime son sélectionneur. C'est pas à pas qu'on construira quelque-chose de durable." A savoir "attaquer la balle et défendre en avançant" pour ensuite produire "un basket qui fait plaisir, un basket de course, un jeu de mouvement", expose-t-il en conférence de presse.

Les germes ont été aperçus avec les 31 ballons perdues par les Lituaniennes, "autant causés par le pressing des Françaises que notre manque de repères avec notre meneuse", a estimé l'intérieure adverse Laura Juskaite.

"Ça prendra du temps, il faut créer les habitudes, professe Jean-Aimé Toupane. Quand on regarde les nations au plus haut niveau, elles ont cette identité forte. Si on veut jouer la première place d'une compétition, il faut qu'on crée cette identité-là."

Relancées par leur succès, les Bleues ont plus d'un an avant leur prochaine fenêtre de qualification à l'Euro, prévue fin novembre 2022 avec la réception de la Finlande et l'Ukraine. En revanche, le mois de février et le tournoi de qualification à la Coupe du monde 2022 (organisée en septembre en Australie) vont arriver très vite.