Qualifs Mondial-2022: L'Allemagne bat la Roumanie et fait un pas vers le Qatar

L'Allemagne a souffert et fait preuve de patience vendredi pour venir à bout de la Roumanie 2-1 à Hambourg, mais ce succès rapproche les hommes de Hansi Flick de la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.

La victoire, validée grâce à des buts de Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e), après l'ouverture du score par Ianis Hagi (9e), permet à l'Allemagne de compter six points d'avance sur la Macédoine du Nord, son prochain adversaire lundi, et sur l'Arménie, tenue en échec par l'Islande.

L'Allemagne d'abord été prise à froid: Hagi, le fils du génial Gheorghe Hagi ("le Maradona des Carpates" des années 1990) a mystifié Thilo Kehrer et Antonio Rüdiger pour s'enfoncer dans la défense et tromper Marc-Andre ter Stegen d'un tir tendu (1-0).

Après trois victoires sans encaisser un seul but depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc, les Allemands se retrouvaient menés pour la première fois.

Et le gardien de Barcelone, qui remplaçait Manuel Neuer touché aux adducteurs, pouvait ressasser sa frustration: c'est lui qui a encaissé les trois seuls buts concédés par l'Allemagne dans ces qualifications du Mondial, alors que Neuer a gardé sa cage vierge.

- "Combinaison Bayern" -

Devant son public de Hambourg (25.000 spectateurs autorisés), la Mannschaft a mis longtemps à se remettre de ce KO initial. D'autant que les Roumains étaient venus pour défendre, avec une ligne de cinq derrière et un esprit de sacrifice partagé par toute l'équipe.

Englués dans cette toile d'araignée, les coéquipiers de Joshua Kimmich (qui avait hérité du brassard en l'absence de Neuer et de Thomas Müller, remplaçant) ont tenté de tirer de loin. Mais Gnabry (34e, 44e) et Rüdiger (45+1e) ont manqué de précision, alors que Marco Reus (33e) et Kimmich (45e+2) ont buté sur le gardien Florin Nita (Sparta Prague).

C'est finalement Gnabry qui a fait sauter le verrou en deuxième période, d'un superbe tir légèrement croisé de l'extérieur de la surface à la 52e minute.

A 1-1, les Roumains n'ont en rien modifié leur tactique, jouant même encore plus bas, proposant un défi physique intense et repoussant comme un mur tous les centres et tous les tirs des quadruples champions du monde.

Dominatrice, mais sans occasions franches, l'Allemagne a fait preuve de patience. Et c'est sur une combinaison "Bayern Munich" que la Mannschaft s'est délivrée: corner de Kimmich, prolongé de la tête au premier poteau de la tête par Leon Goretzka pour Thomas Müller (entré en jeu comme joker), en embuscade au deuxième poteau (2-1, 81e).