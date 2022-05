Quand un policier américano-polonais dépanne sur l'autoroute ... l'ex-président Lech Walesa

Hasard extraordinaire quand sur une autoroute du Connecticut un policier américain d'origine polonaise est tombé sur ... l'ancien président polonais et icône de la liberté Lech Walesa, en panne en voiture avec un pneu à plat, a vanté jeudi la police locale.

Mercredi après-midi, les "State Police Troopers" du Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis, sont appelés pour un véhicule à l'arrêt avec un pneu crevé sur l'autoroute Interstate 84 à Tolland, a raconté la police sur sa page Facebook, faisant depuis les délices de la presse locale américaine.

A leur arrivée, les policiers "ont été accueillis par le lauréat du prix Nobel de la paix et premier président élu par un vote populaire en Pologne, Lech Walesa", a salué la police de l'Etat en diffusant une photo de l'ex-chef d'Etat, moustache blanche légendaire, pull et pantalon bleus, assis dans une voiture et serrant chaleureusement la main de l'agent tout sourire.

Ce policier, Lukasz "Lipert, né en Pologne, était plus que reconnaissant de l'occasion offerte d'aider une personnalité aussi influente et de discuter brièvement avec lui de l'histoire de la Pologne", s'est félicitée la police sur Facebook.

D'après des médias locaux, l'agent Lipert, âgé de 35 ans, né en Pologne, vit et travaille aux Etats-Unis depuis l'âge de 18 ans et a parlé à Lech Walesa, en polonais, de leur pays et du mouvement anticommuniste que l'ancien syndicaliste a contribué à diriger.

Icône de la liberté en Pologne, Lech Walesa, chef historique du syndicat Solidarité fut le premier président élu démocratiquement de la Pologne post-communiste (1990-1995).

Agé de 78 ans, il est en visite dans le nord-est des Etats-Unis pour "promouvoir la cause des réfugiés ukrainiens qui ont fui en Pologne et rencontrer (l'ONG internationale) World Affairs Council of Connecticut et le bureau du gouverneur (démocrate) Ned Lamont", selon la police du Connecticut.

Le nord-est des Etats-Unis compte des millions de Polonais, d'Ukrainiens et d'Américains d'origine de ces deux pays d'Europe de l'Est, particulièrement visibles depuis l'invasion russe de l'Ukraine fin février.