Quand un youtubeur emmène la banlieue à l'Opéra

C'est un pas-de-deux un peu particulier à l'Opéra de Paris: le temps d'un court-métrage, le palais Garnier s'ouvre à la banlieue et un youtubeur se frotte au lyrique pour tenter de briser les barrières.

Mis en ligne mercredi soir, réalisé par l'humoriste franco-algérien Jhon Rachid et le réalisateur Antoine Barillot et produit par l'Opéra de Paris, "Le Fantôme" se veut un mini-remake du "Fantôme de l'Opéra" version "la banlieue à l'Opéra", avec une bonne dose d'humour.

Fort de son expérience du web -- ses vidéos totalisent plus de 140 millions de vues--, Jhon Rachid a accepté la demande de l'Opéra de faire une production pour son espace numérique, appelée "La 3e scène", qui cherche depuis 2015 à casser les barrières entre l'opéra et d'autres milieux, accueillant des vidéos d'Abd Al Malik, Clément Cogitore ou Ramzi ben Slimane...

"Les gens doivent se dire +l'opéra, c'est pas juste pour une caste de Français+, ça doit appartenir à tout le monde et être plus ouvert, plus diversifié", assure à l'AFP Jhon Rachid, dont le compte sur YouTube dépasse 1,3 million d'abonnés.

Le prix moyen des billets à l'Opéra est de près de 100 euros, même si sous son directeur Stéphane Lissner, l'Opéra de Paris a fait des efforts depuis quelques années avec des soirées à tarif réduit (pour les moins de 40 ans et les moins de 28) et plus d'un tiers des billets coûtent moins de 70 euros.

Dans "Le Fantôme", Sofiane (incarné par Jhon Rachid lui-même) est un jeune homme d'une cité près de Paris qui recherche Rani, un ancien acolyte de son père tué dans un braquage. Or Rani se cache depuis des années sous les traits du fantôme de l'Opéra à Garnier, où il est amoureux de la maîtresse de ballet.

Se faufilant à l'Opéra, Sofiane entrevoit une répétition de ballet avant de tomber nez à nez avec Rani, qu'il veut convaincre de ne plus se cacher. Puis il se rapproche d'une danseuse étoile dont il tombe amoureux (les danseurs-acteurs ne sont pas ceux de l'Opéra).

"Le film est aussi l'histoire de deux générations de maghrébins, l'une qui n'assume pas, qui se cache et l'autre qui veut être visible, qui dit +j'existe, je fais partie de cette France", explique le comédien lyonnais qui dénonce souvent le racisme dans ses vidéos.

- "Tu kiffes en fantôme" -

Le court métrage de 25 minutes pourrait apparaître un rien réducteur en opposant le banlieusard en baskets face au danseur au port de prince mais le film ne se prend pas beaucoup au sérieux et tente surtout de créer un lien entre les deux univers à travers l'humour.

"Tu kiffes en fantôme", assure Sofiane à Rani, avant de renifler des chaussons de pointes. "Y a des Arabes à l'Opéra", s'exclame, terrorisé, un danseur en voyant Sofiane déguisé en fantôme dans une salle de répétition.

Quels clichés avait Jhon Rachid à propos de l'opéra? "Que c'était chiant!" s'esclaffe le comédien de 34 ans qui n'avait jamais mis les pieds à Garnier ou à Bastille. "Puis j'ai visionné pas mal d'opéras et j'ai trouvé que c'était magnifique; il faudrait qu'on s'ouvre à ça".

"Quand on évolue à Garnier, il y a une magie totale. C'est un sentiment inexplicable", souligne l'artiste.

Jhon Rachid n'est pas resté indifférent à la légende du fantôme. "Les vrais vigiles de l'Opéra nous disaient que pendant la nuit, il se passait vraiment des choses bizarres, avec des portes qui claquent, etc..", raconte-t-il avec humour. "Une fois, je me baladais seul et y avait de petits bruits, de petits vents, c'était assez flippant".