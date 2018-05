A quatre jours du mariage, psychodrame et timbres poste

A quatre jours du mariage du prince Harry, 33 ans, avec Meghan Markle, 36 ans, la poste britannique a annoncé mardi la mise en vente d'un timbre à leur image tandis que le psychodrame régnait au palais: le père de Meghan viendra-t-il ou non?

- Viendra? Viendra pas?

Les révélations que le père de la mariée, Thomas Markle, a posé pour un paparazzi ont viré au psychodrame. Désormais, il ne veut plus venir à la noce, craignant d'embarrasser sa fille, selon le site d'informations people américain TMZ.

Interrogé par l'AFP lundi soir, le palais de Kensington, chargé de la communication du prince Harry, a refusé de confirmer tout en demandant "compréhension" et "respect" dans cette "situation difficile". Mardi, le palais était injoignable.

Censé conduire sa fille à l'autel lors de la cérémonie de mariage samedi, Thomas Markle devait arriver au Royaume-Uni cette semaine, pour rencontrer la famille de Harry, dont la reine Elizabeth II.

Selon sa fille et demi-soeur de Meghan, Samantha Markle, le septuagénaire qui vit au Mexique, est poursuivi par une horde de paparazzi depuis l'annonce du mariage, qui le montrent sous un mauvais jour, d'où l'idée d'une séance photo pour corriger cette image. Soumis à un "stress énorme", "il a eu des douleurs au coeur et fait une crise cardiaque", a-t-elle ajouté mardi sur la chaîne ITV.

L'ex-femme du demi-frère de Meghan, Tracy Dooley, est elle bien arrivée à Londres lundi soir, en vue de la cérémonie, accompagné de ses fils Tyler et Thomas.

"Nous y sommes! Ouais!", a-t-elle clamé sur Facebook lundi soir, un post accompagné d'une photo du palais de Westminster entre autres.

- Royal timbres:

Le Royal Mail, la poste britannique, a décidé d'émettre des timbres montrant Harry et Meghan tendrement enlacés.

Les photos utilisées, l'une en couleur et l'autre en noir et blanc, sont celles publiées au moment de leurs fiançailles et prises par leur photographe officiel Alexi Lubomirski. C'est ce dernier qui doit aussi réaliser les portraits officiels de leur mariage.

"Le couple a approuvé notre sélection", a affirmé le responsable des timbres à Royal Mail, Philip Parker.

La reine Elizabeth II a ensuite donné son approbation formelle, un aval nécessaire pour chaque nouveau timbre émis dans le pays.

Les timbres seront en vente à partir de samedi.

- Record cycliste:

Parti parcourir à vélo la route panaméricaine, qui relit la pointe sud de l'Argentine à l'Alaska, un ami de Harry a battu le record établi jusqu'ici pour ce trajet, pour pouvoir être de retour à temps pour le mariage royal, selon l'agence PA.

Dean Scott, 41 ans, était en plein milieu de son parcours lorsqu'il a reçu son invitation. Le contraignant à sacrifier ses jours de repos et accélérer le rythme.

C'est finalement en 99 jours, 12 heures et 56 minutes, que l'ancien soldat des forces spéciales a avalé les 14.000 miles (22.530 kilomètres) du trajet, soit 17 jours de moins que le précédent record. Il est arrivé à destination samedi, lui laissant amplement le temps de rentrer au Royaume-Uni.

- L'hôtel du scandale:

Meghan Markle et sa mère Doria Ragland vont passer la nuit précédant la cérémonie nuptiale au Cliveden House Hotel, un lieu associé au plus grand scandale sexuel de l'histoire du Royaume-Uni.

C'est effectivement dans ce palace situé dans le Berkshire, près du château de Windsor, qu'en 1961, John Profumo, alors ministre de la Guerre, a jeté les yeux pour la première fois sur celle qui allait devenir sa maîtresse, Christine Keeler, 19 ans, qui nageait nue dans la piscine.

La liaison contraignit Profumo à démissionner, sur fond de Guerre froide. La jeune femme entretenait en effet également une liaison avec un attaché de l'ambassade russe chargé des questions de défense, laissant craindre que la sécurité nationale britannique avait été menacée.

- Un jour comme un autre:

Samedi sera un jour comme un autre pour la majorité des Britanniques qui se moquent plus ou moins que Harry épouse Meghan. C'est ce que révèle un sondage YouGov publié mardi, qui relativise l'apparent engouement populaire pour l'événement royal.

Il montre en effet que 66% des Britanniques ne sont pas intéressés par le mariage. En outre 56% des sondés estiment que la famille royale devrait payer pour la totalité de l'événement, frais de sécurité inclus, et pas seulement pour la cérémonie et la réception comme c'est le cas actuellement, le gouvernement prenant en charge le reste.