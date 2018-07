Quatre militants antispécistes et un photographe jugés pour intrusion dans un abattoir des Yvelines

Quatre militants de la cause animale et un photographe doivent être jugés lundi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour s'être introduits sans autorisation dans l'enceinte de l'abattoir porcin de Houdan (Yvelines) en avril.

Le photographe indépendant et les quatre membres de l'association vegan 269 Libération animale doivent comparaître pour "violation de domicile", après s'être introduits sur le site dans la nuit du 25 au 26 avril, avec une soixantaine d'autres militants, pour bloquer la chaîne d'abattage de l'établissement Guy-Harang, dernier abattoir d'Ile-de-France.

Les militants antispécistes avaient bloqué l'activité du site pendant quatre heures, s'enchaînant les uns aux autres pour faire symboliquement "de leurs corps des boucliers contre la violence spéciste", avait alors précisé l'association sur Instagram.

Militants d'un côté et directeur et employés de l'abattoir de l'autre en étaient venus aux mains, les premiers accusant notamment le second d'avoir menacé avec un couteau le photographe qui filmait l'opération. Le jeune homme a porté plainte.

Pour éviter que la situation ne s'envenime, une cinquantaine de gendarmes avaient dû intervenir et deux organisatrices et deux militants avaient été interpellés, en plus du photographe.

Thomas Hellenbrand, qui les défend, a dénoncé auprès de l'AFP "le mauvais usage qui est fait de l'appareil judiciaire répressif pour contrer la liberté d'opinion". Il compte d'ailleurs soulever "la nullité de la procédure pénale les concernant", arguant notamment d'une "différence de traitement" entre les cinq interpellés et le reste des manifestants. Une différence non "justifiée par des faits matériels mais par une +stratégie d’enquête+ non dissimulée", selon lui.

Les militants risquent jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.

L'association, qui revendique une action "pacifique", a précisé dans un communiqué que plusieurs militants avaient déposé plainte après avoir également "subi, de la part des gendarmes, des violences physiques injustifiées et des insultes à caractère sexiste lors de (leur) évacuation".

Nicolas Cassart, avocat de l'abatteur, a au contraire fustigé chez ces activistes un "type de comportement qui n'a pas de sens, jusque-boutiste et illégal" qu'il entend voir la justice "sanctionner". Son client Vincent Harang avait bénéficié d'une ITT de huit jours. "On est dans la calomnie, dans la violence. On peut tout entendre, mais il y a une limite", a estimé l'avocat, qui s'apprête à réclamer au tribunal 10.000 euros de dommages et intérêts pour son client.

L'établissement Guy-Harang est régulièrement la cible d'activistes antispécistes. Deux militants d'une autre association, L214, s'y étaient notamment introduits fin 2016 pour y placer des caméras filmant l'étourdissement des porcs au CO2 avant abattage. Ils ont été condamnés à 6.000 euros d'amende, dont 5.000 avec sursis.