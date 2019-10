Québec : en pénurie de main-d'oeuvre, la ville organise un tour du monde du recrutement

Le Québec a lancé une vaste opération séduction à travers le monde pour attirer des travailleurs qualifiés. Depuis plusieurs années, la province canadienne organise des missions de recrutement à Paris, Mexico, Tunis, Rabat mais aussi en Europe de l'Est ou au Brésil. L'idée : rencontrer de futurs employés dans leur pays d'origine et leur faciliter les procédures d'immigration.



L'une de ces missions a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, le 15 octobre 2019, organisée par des organismes représentants la region Québec Capitale-Nationale. Douze entreprises, comme Ubisoft, Premier Tech ou le CIUSSS (groupe hospitalier et de santé), ont traversé l'Atlantique pour tenter de trouver la perle rare. Certaines avaient plusieurs centaines de postes à offrir aux postulants belges.



>>>> En voir plus ? TV5MONDE a suivi candidats et recruteurs à Bruxelles :

Reportage à Bruxelles où la ville de Québec organisait une mission de recrutement le 15 octobre 2019 ©TV5MONDE / A. Fonteneau, O. Marchi, S. Rasson

Au total, 22 000 postes sont vacants à Québec et dans la région voisine de Chaudière-Appalaches. Avec un taux de chômage inférieur à 3%, les entreprises connaissent une pénurie de main-d'oeuvre.La province francophone a pu attirer près de 10 000 nouveaux arrivants sur son territoire depuis 2008 grâce à ces missions où des dizaines d'employeurs québecois font le déplacement pour rencontrer les candidats dans leur pays d'origine.

>>> Quels sont les secteurs en demande ? Réponses de Pierre-Luc Desgagné, Délégué général du Québec en Belgique :

Les salariés étrangers : une valeur ajoutée pour le Québec ?