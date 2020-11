Québec: vol d'une demi-tonne de raisins dans un vignoble

Les propriétaires d'un vignoble du Québec se sont fait voler près d'une demi-tonne de raisins (500 kilogrammes) en pleine nuit, arrachés directement de la vigne avant la récolte, a indiqué mardi l'un des gérants.

Le vol s'est produit la semaine dernière au vignoble Coteau Rougemont, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Montréal, et a été découvert lorsque des travailleurs sont arrivés sur une parcelle pour aller récolter les derniers raisins de la saison.

"On prépare la vigne, on l'arrose, on l'entretient, on arrache les mauvaises herbes, on les rogne durant l'été également. C'est six mois de travail donc lorsque tu viens pour récolter ton fruit, que tu te rends compte qu'il a disparu, c'est vraiment frustrant", a expliqué à l'AFP Michel Robert, propriétaire de Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont.

Les voleurs ont enlevé les filets qui protégeaient les vignes pour arracher environ 500 kilogrammes de raisins, privant les gérants de la production de l'équivalent de 300 bouteilles de vin blanc pour un montant avoisinant 5.000 dollars canadiens (3.210 euros).

La Sûreté du Québec a déclaré mardi qu'elle enquêtait toujours.

Selon une porte-parole, Valérie Beauchamp, les voleurs ont utilisé un véhicule tout terrain avec une remorque, qui a laissé des traces.

Ils ont également utilisé des sacs poubelles noirs pour transporter leur butin après avoir arraché toute une rangée de vignes, endommageant au passage plusieurs branches.

"On a peu d'espoir de retrouver les raisins, c'est trop tard. De notre côté, toutes les vendanges sont terminées", a regretté M. Robert.

Les propriétaires du vignoble offrent toutefois une récompense de cinq caisses de vin à la personne qui leur "permettrait d'épingler les malfaiteurs".

Ces dernières années, la police québécoise a également procédé à des arrestations dans des affaires de vol de sirop d'érable.