Quelles alternatives face aux géants chinois et américains comme Huawei, Google et Apple ?

Quelles alternatives aux systèmes d’exploitation américains ?

Quelles alternatives aux smartphones chinois et américains ?

Quelles alternatives aux moteurs de recherche américains ?

Actuellement, 80% des téléphones mobiles vendus dans le monde fonctionnent sous Android, développéet créé par Google en 2008. Les autres téléphones sont sous iOS, le système d’exploitation conçu par Apple en 2007.Plusieurs alternatives ont émergé depuis, comme Windows Phone, du mastodonte Microsoft. Ce système d’exploitation détenait 3,9% des parts de marché en 2013. Aujourd’hui, il est en voie de disparition. "Comment peut-on imaginer la réussite d’une alternative à Android et iOS, au vu de l’échec de Microsoft ?", interroge Tanguy Toussaint , journaliste à TV5MONDE et chroniqueur au Journal du Hardware.D’autres systèmes d’exploitation tentent tout de même de s’imposer sur le marché. C’est le cas de Eelo, une initiative française soucieuse de respecter la vie privée des usagers, disponible en version bêta sur une vingtaine de mobiles. Eelo est un système dérivé d’Android développé par un entrepreneur français, Gaël Duval, depuis 2017.Avec 19% des parts de marché, Huawei est le 2e vendeur de smartphones au monde, devant l’américain Apple, et derrière le sud-coréen Samsung.En Europe, le finlandais Nokia, racheté par HMD, finlandais lui aussi, reste dans la course des smartphones, comme le français Wiko, dont la société-mère est… le chinois Tinno. Nokia et Wiko fonctionnent tous deux sous Android.Sur le continent africain, des smartphones sont fabriqués, à l’instar de ceux de VMK, la société du Congo-Brazzaville du "Steve Jobs africain", Vérone Mankou. Le téléphone rwandais Mara est quant à lui entièrement assemblé en Afrique, notamment au Rwanda, et en Afrique du Sud.Reste que les systèmes d’exploitation de ces smartphones sont majoritairement Android.

Si Huawei est privée de la licence Android, ses utilisateurs ne pourront plus utiliser Google. Les autres moteurs de recherche, parmi les plus utilisés, appartiennent aussi à des sociétés américaines, comme Yahoo, Bing (élaboré par Microsoft), et DuckDuckGo.



La Chine a son propre moteur de recherche, Baidu, la Russie aussi avec Yandex.



À lire

Russie : que va donc changer la loi pour un Internet "sûr et durable" instaurée par Poutine ?



L’Europe reste largement dépendante de Google, une tendance que souhaiterait inverser Qwant. Le moteur de recherche français ambitionne de devenir le "moteur souverain européen", assure son directeur Eric Leandri. Mais pour pouvoir rivaliser avec Google, Qwant a annoncé son vendredi une alliance avec Microsoft, une entreprise… américaine.