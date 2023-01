Qui est Chris Hipkins, le nouveau Premier ministre de Nouvelle-Zélande ?

Covid, police, éducation,...

"C'est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie", a déclaré Chris Hipkins, après être officiellement devenu Premier ministre. Il s'est dit "motivé" et "enthousiaste" face aux "défis qui se présentent". Le pays connaîtra des élections générales en octobre 2023.D'abord désigné leader du Parti travailliste dimanche 22 janvier, l'homme de 44 ans a été formellement investi mercredi 25 janvier par la gouverneure générale, représentante du roi Charles III en Nouvelle-Zélande."J'espère que les Néo-Zélandais me voient comme quelqu'un de franc, qui n'a pas peur d'admettre ses erreurs et qui fait preuve d'auto-dérision", a souligné le nouveau chef du gouvernement devant les journalistes.Chris Hipkins a été salué pour son mandat de près de deux ans en tant que ministre en charge de la lutte contre le Covid-19. Le pays avait fermé ses frontières pour conjurer la pandémie, ne les rouvrant qu'en août 2022. L'année dernière, il a admis que les gens en avaient assez des restrictions sanitaires strictes, décrivant les fermetures de frontières comme "difficiles".L'éditorialiste politique Josie Pagani l'a qualifié de "sensible, sympathique, dur et compétent". "Je pense que je suis relativement franc, relativement inclusif. Les gens ne vont pas mourir en se demandant ce à quoi je pense", avait ajouté Chris Hipkins aux journalistes à l'extérieur du Parlement de Wellington.Il était devenu ministre de la Police en juin 2022, un rôle clé compte tenu des critiques formulées à l'encontre du bilan du gouvernement en matière de criminalité. Auparavant, il avait occupé pendant plus de cinq ans les postes de ministre de l'Éducation et ministre du Service public.Chris Hipkins "sera un Premier ministre incroyablement fort", a prédit la ministre de la Justice Kiri Allan, une députée maorie du Parti travailliste, elle-même pressentie pour le poste."Il est extrêmement compétent et a fait ses preuves pour la Nouvelle-Zélande en tant que l'un de nos ministres les plus importants au cours des six dernières années", a-t-elle mis en avant.Chris Hipkins, qui se décrit comme un "passionné de plein air" aimant le VTT, la randonnée et la natation, a étudié la politique et la criminologie à l'université de Victoria et a ensuite travaillé dans le secteur de la formation industrielle.Avant de devenir député en 2008, il a été le conseiller principal de deux ministres de l'Éducation et de l'ancienne Première ministre Helen Clark.

Implications dans des scandales australiens

Chris Hipkins a été impliqué dans des querelles très médiatisées avec l'ancien gouvernement conservateur australien. En 2021, il a accusé l'Australie d'"exporter ses ordures" vers la Nouvelle-Zélande - une référence à la politique controversée de Canberra consistant à expulser les criminels vers leur pays de naissance.Quelques années plus tôt, en 2017, Chris Hipkins a été admonesté par Jacinda Ardern pour avoir été accusé de jouer un rôle dans un scandale de double nationalité au Parlement australien.Le Premier ministre adjoint de l'époque, Barnaby Joyce, avait été contraint de démissionner, après que des informations communiquées à Chris Hipkins ont révélé que Barnaby Joyce possédait la double nationalité australienne et néo-zélandaise. La Constitution australienne interdit aux politiciens fédéraux de siéger au Parlement s'ils possèdent une double nationalité.Jacinda Ardern avait déclaré à l'époque que les agissements de Chris Hipkins étaient "inacceptables".