Qui est le président mexicain? Deux candidats démocrates incapables de répondre

Trois candidats à l'investiture du parti démocrate américain ont été interrogés sur le nom du président du Mexique, le grand voisin du Sud et partenaire commercial majeur des Etats-Unis. Seul un a su répondre: Pete Buttigieg, le modéré qui monte.

La sénatrice centriste Amy Klobuchar et le milliardaire Tom Steyer ont, eux, séché.

"Non", a répondu Mme Klobuchar au journaliste de la chaîne hispanophone Telemundo qui lui demandait jeudi si elle connaissait le nom du président mexicain. "J'ai oublié", a reconnu de son côté M. Steyer.

M. Buttigieg, lui, a répondu "oui, c'est le président Lopez Obrador... j'espère", concluant avec un rire semblant légèrement teinté d'appréhension.

Les trois candidats, dont le parti dit être le plus à même de mobiliser le vote latino, étaient interviewés en marge d'un forum dans l'Etat du Nevada, qui accueillera le 22 février le prochain caucus démocrate et dont le tiers de la population est hispanique.

Pete Buttigieg, 38 ans, ex-maire d'une petite ville de l'Indiana, a pris comme le sénateur socialiste Bernie Sanders, 78 ans, un solide départ dans les primaires démocrates qui désigneront l'adversaire de Donald Trump pour la présidentielle de novembre.

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a été élu en 2018.

Les Etats-Unis et le Mexique partagent une frontière de plus de 3.000 kilomètres de long. Outre l'immigration, le président américain Donald Trump a fait de la renégociation de l'Aléna, le traité de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada, l'un des chevaux de bataille de sa politique.

Le nouvel accord de libre-échange liant les trois pays, l'AEUMC, a été définitivement approuvé mi-janvier par le Congrès américain, faisant les gros titres aux Etats-Unis.