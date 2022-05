Qui est Mohammed ben Zayed, le nouveau président des Émirats Arabes Unis ?

Le prince Mohammed ben Zayed a été élu, ce samedi, "à l'unanimité" par les membres du Conseil suprême des Émirats Arabes Unis, pour succéder à son demi-frère Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, mort la veille à l'âge de 73 ans.Cette élection officialise sa position de leader de cette riche monarchie du Golfe de quelque 10 millions d'habitants, devenue en moins de dix ans un acteur incontournable de la géopolitique du Moyen-Orient.Cheikh Mohammed ben Zayed, souvent appelé "MBZ", est le troisième fils de cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, premier président et père-fondateur de la fédération des Émirats Arabes Unis. Formé dans la célèbre académie militaire britannique de Sandhurst dont il est sorti diplômé en 1979, il a rapidement gravi les échelons des forces armées pour devenir chef d'état-major en 1993. Il a le grade de général et assume, de fait, le commandement des forces armées.À la mort de son père en novembre 2004, "MBZ" est nommé prince héritier d'Abou Dhabi, et devient président de son Conseil exécutif, qui contrôle les finances stratégiques de l'émirat. Il rejoint aussi le Conseil supérieur du pétrole des Émirats Arabes Unis, organisme doté de larges pouvoirs dans le domaine énergétique.À la même époque, il devient conseiller spécial de son demi-frère, le président Khalifa ben Zayed Al-Nahyane. Cette fonction lui permet de prendre de facto les commandes de la fédération en 2014, lorsqu'un AVC empêche Khalifa ben Zayed Al-Nahyane d'exercer ses fonctions de chef d'état.

Sous la direction de "MBZ", les Émirats Arabes Unis deviennent un acteur influent au Moyen-Orient et en Afrique. Pays allié de l'Arabie saoudite et des États-Unis, les Émirats de Mohammed ben Zayed ont été le premier pays du Golfe à normaliser en 2020 les relations avec Israël, dans le cadre d'un accord négocié par Washington.

Abou Dhabi participe à la coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis en Irak et en Syrie, mais aussi à une coalition militaire sous commandement saoudien au Yémen pour combattre les rebelles Houthis depuis 2015.



Considéré comme particulièrement hostile aux soulèvements populaires du Printemps arabe de 2011, "MBZ" peut compter sur la richesse d'Abou Dhabi, qui détient 90% des réserves pétrolières des Émirats, pour affirmer sa puissance dans la région et afficher son soutien à certains régimes, comme celui de l'Égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Des relations cruciales pour l'Europe et la France

Dimanche 15 mai, plusieurs dirigeants européens se sont rendus à Abou Dhabi pour rencontrer le nouveau président Mohammed ben Zayed. Parmi eux, le président Emmanuel Macron, qui a souhaité "exprimer son soutien à son frère le Prince héritier d’Abou Dabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nayane, ainsi qu’au reste de la famille et à tout le peuple émirien", selon la présidence. Ces dernières années, les Émirats Arabes Unis sont devenus un interlocuteur privilégié, et les deux pays multiplient les partenariats.



- Énergétique: en plus des exportations de pétrole vers l'Europe, les deux pays ont signé en 2014 à Vienne un accord fondamental pour la coopération nucléaire civile, en entammé en 2018 une collaboration domaine des énergies renouvelables, avec, l'installation d'un parc photovoltaïque dans l'Émirat de Dubaï par le groupe EDF.

- Géopolitique: un accord de défense signé en janvier 1995 et renforcé en 2009 par lequel la France s’engage à participer à la défense des Émirats en cas de menace de la part d’un État tiers. C'est à Abou Dhabi que se trouve la seule implantation militaire permanente de la France à l'étranger en dehors de l'Afrique, avec près 700 militaires sur place.

- Défense: en 2021, la fédération des EAU a conclu plusieurs achats de matériels militaire français, notamment une commande record de 80 avions Rafale, et de douze hélicoptères Caracal, pour un total de 16 milliard d'Euros.

- Culture et Éducation: les deux pays développent ensemble de nombreux projets dans ce domaine, comme le Louvre Abou Dhabi et la Sorbonne Abou Dhabi. Tout au long de l'année, des enseignants de Paris viennent donner des cours sur un campus qui réunit près de 80 nationalités.