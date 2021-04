Racing 92: Camille Chat sort les griffes

Concasser pour oublier. Tonitruant face à Edimbourg (56-3), le talonneur Camille Chat évacue son Tournoi des six nations frustrant en marchant sur ses adversaires: une bonne nouvelle pour le Racing 92, qui se déplace à Bordeaux-Bègles (13h30), dimanche, en quart de finale de la Coupe d'Europe.

On leur prédisait le pire: face à Edimbourg et ses internationaux, dont le meilleur joueur du Tournoi 2021 Hamish Watson ou le meilleur marqueur d'essais Duhan van der Merwe, le Racing 92 risquait bien de se casser les dents. Comme les Bleus avant eux, douchés par ces mêmes Ecossais (27-23) dans leur quête d'un premier titre dans le Tournoi depuis 2010.

Et puis Camille Chat est passé par là.

Hyperactif dans le jeu courant, fort au sol et parfait dans ses lancers en touche, le talonneur du Racing 92 a pris les Ecossais à la gorge.

Le joueur de 25 ans (33 sélections), limité à 45 minutes de jeu dans l'édition 2021 du Tournoi avec les Bleus, a passé ses nerfs sur les joueurs d'Edimbourg pour oublier qu'on le présentait comme le futur titulaire au poste de talonneur après la Coupe du monde 2019 et la retraite internationale de Guilhem Guirado.

"J'ai eu une explication avec le staff de l'équipe de France après le match face au pays de Galles. J'avais envie de savoir le pourquoi du comment. On m'a dit qu'on avait confiance en moi. Mais que, pour l'instant, Julien Marchand était devant à cause de mes blessures et qu'il faisait des bons matches. À moi donc de travailler et de montrer que je peux être présent", a-t-il expliqué.

- Ancien flanker -

Si le staff de l'équipe de France a regardé le huitième de finale face à Edimbourg, il a eu sa réponse: Chat a les épaules pour être titulaire au plus haut niveau.

Lui, l'ancien flanker passé en première ligne en raison d'un problème de taille (1,78 m pour 101 kg), a porté les Ciel et Blanc pendant 52 minutes avant de laisser ses partenaires achever le boulot.

Face à Edimbourg, Chat a fini avec 17 ballons portés, 81 mètres parcourus, 5 plaquages, 7 défenseurs battus et un essai. Bref, du grand Chat.

"J'étais très heureux de retrouver mon équipe, mes copains. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas débuté un match. J'avais envie de bien travailler et d'amener mon équipe vers la victoire (...), de répondre présent et de mettre aussi toute mon énergie au service du club", a sobrement répliqué le Bourguignon après la rencontre.

Car Chat n'est pas du genre à tirer la couverture à lui. Ni à se cacher. Alors, titillé par les journalistes, le rugueux talonneur a répondu: "D'abord, j'avais envie de faire un bon match pour mon club, pour mon équipe. Après, forcément, j'avais aussi envie de prouver que je peux être présent sur un match international", a-t-il rétorqué, interrogé sur sa place au sein du XV de France.

- Leader -

Au fil du temps, le natif d'Auxerre s'est imposé comme un leader. Sur le terrain, comme en dehors. "Ses paroles ont été suivies d'actes", a d'ailleurs souligné le manager francilien Laurent Travers.

"Camille s'était énormément investi dans la semaine, avec des prises de parole fortes auprès du paquet d'avants. Il a mis l'équipe dans l'avancée au début. Dans la stratégie, on voulait d'abord travailler cette défense, gagner les duels avant de jouer debout. Camille l'a fait", a ajouté le technicien.

Dimanche, le Racing 92, finaliste malheureux de la Coupe d'Europe, retrouve l'UBB. Leurs deux oppositions cette saison en Top 14 se sont soldées par des victoires à l'extérieur (17-12 en décembre, 33-32 en janvier). A chaque fois, Chat avait débuté sur le banc. Encore une revanche à prendre?