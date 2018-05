Racing 92: Nakarawa Ã©lu meilleur joueur d'Europe

Le deuxième ligne du Racing 92 Leone Nakarawa, spécialiste des passes après contact, a été élu joueur européen de l'année après la défaite du club français face au Leinster (12-15) samedi en finale de Coupe d'Europe à Bilbao.

Le champion olympique fidjien à VII, en 2016 à Rio de Janeiro, a été élu par un panaché des votes de journalistes spécialisés et du public, avec un record de 21.000 suffrages exprimés depuis janvier, selon l'organisateur de la compétition, l'EPCR (European Professional Club Rugby).

Contre la province irlandaise, Nakarawa est le Racingman qui a fait le plus de ballons portés (13 fois), gagné le plus de touches (5) et évidemment réalisé le plus d'offloads (4).

Car c'est le roi incontesté des passes après contact: avec 24 dénombrées sur l'ensemble de la compétition, il survole cette catégorie.

Le Fidjien s'est aussi distingué par sa capacité à battre les défenseurs adverses (23 fois cette saison, juste derrière l'ailier Teddy Thomas, 24) et son endurance: c'est le seul participant de la finale qui a disputé l'ensemble des matches de l'épreuve.

Nakarawa succède à l'ouvreur des Saracens Owen Farrell et est le premier joueur d'un club français à être récompensé depuis l'arrière anglais de Clermont Nick Abendanon en 2015.