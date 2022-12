Racisme : le joueur de rugby du club italien de Trévise Cherif Traoré reçoit une banane comme cadeau de Noël

Cherif Traoré bloque le joueur des All Blacks Brodie Retallick lors du match du Tournois des 6 nations opposant l'Italie à la Nouvelle Zélande le 24 novembre 2018 © AP Photo/Gregorio Borgia

Cherif Traoré rugbyman au Benetton Trévise raconte sur un post Instagram devenu viral ce cadeau de très mauvais goût que lui a fait un de ses co-équipiers. Le pilier de 28 ans, 1,84 m 116 kilos, qui a défendu les couleurs italiennes dans le Tournois des 6 nations n'en dort pas de la nuit. Ce n'est pas tellement le cadeau reçu mais les rires de ses camarades qui l'ont blessé au cœur.Cherif Traoré est arrivé de Guinée en Italie à l'âge de 7 ans. Il découvre le rugby à Parme et commence une carrière éblouissante étant sélectionné plusieurs fois dans l'équipe junior nationale. Il est titulaire au Benetton de Trevise (dans le nord de l'Italie) depuis six ans.Le 20 décembre, tous les membres de l'équipe s'échangent des cadeaux de Noël anonymes, le jeu dit du "Secret Santa".Le lendemain il raconte ce qu'il a ressenti dans un post sur son compte Instagram."Hier quand ça a été mon tour, dans mon cadeau j'ai trouvé une banane. Une banane pourrie, dans le sac poubelle pour les déchets compostables. Non seulement je considère le geste comme insultant, mais ce qui m'a fait le plus mal a été de voir que la plus part de mes camarades présents ont ri."​Cette fois-ci, Cherif Traoré ne se tait pas. Il explique plus loin que ce n'est pas la première fois qu'il fait face à ce genre de situation blessante."Je suis habitué, ou plutôt, j'ai dû m'habituer à faire contre mauvaise fortune bon cœur toutes les fois que j'entends des plaisanteries à caractère raciste pour ne pas me couper de mes proches. Hier c'était différent. Heureusement, certains de mes camarades, surtout les étrangers, ont essayé de me soutenir. Hors de l'Italie, un geste comme celui-là est condamné même quand il s'agit de faits mineurs et cette fois-ci je ne veux pas me taire."S'il parle, c'est parce qu'à ce "Secret Santa il y avait des jeunes, de plusieurs origines" et qu'il ne veut pas que "ce genre d'épisode puisse se reproduire et que d'autres personnes vivent ma situation." Et il conclut "en espérant que l'envoyeur apprenne la leçon."Le Benetton Rugby Trévise est un des plus importants d'Italie et celui qui fournit le plus de joueurs à la Nationale italienne. Il joue dans le tournoi international du "United Rugby Championship". Il ne pouvait rester silencieux. Un communiqué a été publié le 21 décembre où la direction du club réitère "sa ferme condamnation de toute expression de racisme". Le club indique que toute l'équipe et l'encadrement ont été réunis et que les joueurs ont présenté leurs excuses à Traorè.Selon le second communiqué du club, Traorè a accepté leurs excuses."Je suis content de ce geste et je suis sûr que ce qui s'est passé rendra le groupe meilleur", a déclaré Traorè, selon le communiqué du club.Le président du Benetton Rugby Trévise, Amerino Zatta, a assuré pour sa part que l'incident du 20 décembre ne reflétait ni les valeurs, ni l'identité du club et a salué le fait que son pilier ait accepté les excuses de l'équipe pour "l'absurde stupidité" d'un des joueurs. Le club a ensuite décidé de suspendre le fautif.La Fédération italienne de rugby (Fir) a annoncé que l'organe de justice fédérale a diligenté une "enquête pour certifier les faits et éclaircir les responsabilités collectives et individuelles". La Fir déclare qu'en fonction de cette enquête elle décidera quelles sanctions seront prises "sans aucune intervention d'un organisme extérieur à la justice de la fédération."Le 21 décembre Traoré publie son message de Noël sur son compte Instagram :"Noël arrive.Noël c'est la bonté, Noël c'est la gratitude, Noël c'est le pardon.Cette année je prends ces paroles pour ma vie et je veux les mettre en pratique.Nous ne recevons pas toujours ce que nous méritons et j'admets que ça fait mal quand ça arrive. Mais si tu veux recevoir le bien commence par le faire toi le premier.Maintenant, l'épisode que j'ai vécu est devenu viral et ce soir je veux faire le premier pas. Je ne suis pas comme celui qui m'a fait vivre ça."Il ajoute "Je veux pardonner, ce qui ne signifie pas que j'oublie ce qui s'est passé ni que je reste passif."Cherif Traorè compte dix sélections en équipe nationale d'Italie depuis 2019. Il a participé au Tournoi des Six nations en 2019, 2021 et 2022.Un joueur de grande classe.