Radio France et L'Équipe s'associent dans le sport

Radio France est le nouveau partenaire de L'Équipe autour des grands évènements sportifs jusqu'en 2024, ont annoncé les deux médias vendredi dans un communiqué.

Les médias des deux entreprises collaboreront notamment sur la couverture du championnat d'Europe de football, du Tour de France, des Jeux Olympiques, avec des opérations conjointes entre le site L'Équipe et franceinfo, ou l'édition Snapchat de L'Équipe et Mouv.

L'Équipe et Radio France inaugurent également la création d'évènements communs avec le Ballon d'Or, franceinfo étant le partenaire média de l’édition 2019.

"Dans les mois et années à venir, nous aurons de belles occasions de démontrer toute la complémentarité des savoir-faire des chaînes de Radio France et de L'Équipe pour offrir, grâce à ce partenariat inédit et innovant entre nos médias, de grandes expériences sportives à nos publics", s'est félicitée la présidente de Radio France Sibyle Veil.

"Les synergies entre nos savoir-faire nous permettront de proposer de nouvelles expériences à nos audiences respectives", a souligné Aurore Amaury, présidente du Groupe L'Équipe.

L'Équipe avait auparavant un partenariat avec RTL, qui est depuis mi-septembre associée au Parisien-Aujourd'hui en France sur le traitement éditorial du sport.

Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL avait salué à cette occasion "une rédaction sportive puissante, inventive, toujours bien informée, avec un maillage national sans équivalent. De belles perspectives pour le traitement du football, mais aussi pour l'ensemble de l'offre sportive, à la veille des JO de Tokyo, où RTL et Le Parisien - Aujourd'hui en France ont bien l'intention de truster tous les podiums".