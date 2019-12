Radio France: la grève pourrait reprendre en janvier malgré des propositions de la direction

Les syndicats de Radio France ont annoncé la suspension de leur grève pour les fêtes de fin d'année mais le mouvement contre le plan de suppression de 299 postes pourrait reprendre début 2020 en dépit de propositions de la direction.

"Le préavis est maintenu jusqu'à dimanche soir puis sera suspendu, pour être redéposé début janvier", a indiqué à l'AFP le représentant de la CGT Lionel Thompson, pour qui les "propositions de la direction ne font pas vraiment bouger les lignes".

La direction a reconnu plus tôt dans un communiqué qu'un "désaccord" subsistait sur le plan de réduction des effectifs, à l'issue de premières négociations avec les syndicats et d'une journée de forte mobilisation jeudi.

La direction de la radio publique a proposé cependant l’ouverture de "discussions paritaires" sur "l’évolution des organisations", les salariés ayant exprimé des inquiétudes quant à l'organisation du travail avec le plan de suppressions de postes. Il y aurait aussi des "garanties" pour les salariés concernés par les réorganisations "en termes d’évolution, de mobilité et de parcours professionnels".

Ces premières propositions sont soumises à la validation des syndicats.

La direction maintient son objectif de 60 millions d'euros d'économies et 299 suppressions de postes (avec 76 créations de postes en parallèle), tandis que les syndicats réclament le retrait du plan.

"C'est un dialogue de sourds. On est très en colère, on pensait qu'on allait avancer", a souligné le représentant Sud Jean-Paul Quennesson. "On a toujours face à nous un seuil incompressible de suppressions de postes auquel on devrait s'adapter. Il aurait fallu commencer par parler des métiers!"

La PDG du groupe Sibyle Veil propose également qu'une partie des nouveaux emplois qui créés soient réservés aux collaborateurs de Radio France. La part des départs volontaires à la retraite pourrait aussi être plus largement ouverte "aux salariés qui le souhaitent".

Il y aurait aussi une négociation sur les mesures permettant de réduire la précarité (CDD, CDD d’usage), un "étalement dans le temps du calendrier des départs", et le lancement d’un "chantier participatif sur l’évolution des métiers au sein de Radio France au 1er semestre 2020".

"Il n'a pas été possible d'aboutir à ce stade à un accord", poursuit la direction de Radio France, "mais les parties, conscientes de l'importance d'assurer un dialogue social de qualité au sein de l'entreprise, sont convenues de poursuivre les négociations au début du mois de janvier 2020".

Interrogé vendredi matin sur CNews, le ministre de la Culture Franck Riester a assuré soutenir Sibyle Veil "dans ses choix", répétant que "l'effort" demandé à Radio France et aux autres médias publics était "soutenable".