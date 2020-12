Radio France remodèle sa direction, Vincent Giret nommé directeur de l'information et des sports

Radio France a annoncé mardi remodeler sa direction à compter du 1er janvier, notamment en nommant Vincent Giret, actuel directeur de Franceinfo, à la tête de l'information et des sports pour l'ensemble du groupe.

Ce poste est une nouveauté dans l'organigramme du groupe. Dans sa nouvelle feuille de route, Vincent Giret, également nommé membre du comité exécutif, "aura la charge de penser et d'accompagner les transformations de l'information avec les rédactions de Radio France", est-il indiqué dans un communiqué.

Il sera remplacé à la tête de franceinfo par Jean-Philippe Baille, précise le groupe, engagé depuis deux ans dans un nouveau projet stratégique.

Marie Message, directrice des moyens et des ressources et membre du Comex, sera nommée directrice générale adjointe, en charge des moyens et des organisations, en plus de ses précédentes attributions, afin de piloter la transformation de la maison ronde.

Le comité éditorial sera lui remplacé par un comité de direction radio et musique tandis que le comité de direction sera élargi.

Enfin Xavier Domino, secrétaire général, coordonnera également la politique RSE de l'entreprise.