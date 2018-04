Rallye d'Argentine: Tanak en tÃªte, Neuville et Ogier distancÃ©s

Sébastien Ogier, leader du championnat, a perdu du terrain jeudi à l'issue de la 1ère journée du rallye d'Argentine, 5e manche du championnat du monde, distancé par l'Estonien Ott Tanak, leader de la course devant Meeke et Neuville.

Le Français, quintuple champion du monde en titre et meilleur temps de la 2e spéciale, avait le désavantage de balayer la piste vendredi. "Je suis à la limite, je ne peux pas faire plus", a-t-il déclaré après l'ES8.

Pour Ogier, l'Argentine représente un défi particulier. Il a remporté toutes les courses du calendrier WRC et le rallye d'Argentine est la seule qui manque à son palmarès.

"C'était une bonne journée, sauf la première spéciale, mais c'est comme ça. Pour le moment, je crois que c'est une performance plutôt bonne, et la voiture commence à me convenir, j'espère faire de grandes choses", a réagi l'Estonien, 3e du championnat du monde en 2017 et du classement général 2018.

Plus tôt, il avait confié avoir "un peu bataillé pour garder les roues au sol".

Au volant de sa Citroën C3, Meeke a cédé 23 secondes à l'Estonien, mais il est généralement à l'aise sur les pistes argentines, où il a signé son premier succès en WRC, en 2015.

"C'était impossible de suivre Ott aujourd'hui. J'ai dû faire les six derniers kilomètres avec le pneu avant gauche crevé, merci à Michelin pour m'avoir permis de terminer la spéciale", a lâché le Nord-Irlandais.

Principal concurrent d'Ogier au championnat du monde, Neuville s'est assuré une 3e place vendredi. "Nous devons être satisfaits de la journée. On a fait du mieux qu'on a pu, et on essaiera de faire encore mieux (samedi)", a déclaré le Belge, vainqueur en 2017 en Argentine, in extremis, devant le Britannique Elfyn Evans.

Le Norvégien Andreas Mikkelsen, qui avait pris les commandes du rallye dans la matinée, a perdu 40 secondes dans la 6e spéciale, en raison d'une crevaison, et termine la journée à la 7e place.

Latvala a perdu toute chance de l'emporter. Le Finlandais a heurté un rocher dans l'ES3 et n'a pas pu participer aux spéciales suivantes.

Au classement général du championnat du monde, Ogier est confortablement en tête, avec 84 points pour 3 courses gagnées sur 4. Neuville est deuxième à 17 points, Tanak 3e avec 39 pts de moins qu'Ogier.